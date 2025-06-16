Ліга націй з волейболу: як місце посідає Україна після першого змагального тижня

Україна йде на сьомому місці, маючи дві перемоги та 7 очок

Україна поступилася Ірану в останньому матчі першого змагального тижня

Збірна України з волейболу посідає сьоме місце у турнірній таблиці Ліги націй-2025. Про це повідомляє «Главком».

Україна поступилася Ірану в останньому матчі першого змагального тижня.

В останній змагальний день першу перемогу у сезоні Ліги націй здобула Туреччина. Натомість, першої поразки у сезоні зазнала Словенія, яка поступилася Бразилії.

Результати матчів п'ятого дня Ліга націй

Китай – Туреччина 0:3 (22:25, 21:25, 20:25)

Польща – Сербія 3:0 (25:21, 25:20, 25:23)

Бразилія – Словенія 3:0 (25:19, 29:27, 25:19)

Аргентина – Італія 1:3 (23:25, 25:17, 35:37, 21:25)

Україна – Іран 2:3 (30:28, 20:25, 25:22, 21:25, 9:15)

Німеччина – Франція 3:1 (23:25, 25:19, 29:27, 29:27)

Куба – США 1:3 (22:25, 18:25, 25:18, 23:25)

Наразі лише збірна Польщі закінчила перший змагальний тиждень без жодної поразки. Також у турнірній таблиці відсутні збірні, як здобули хоча б однієї перемоги.

Україна йде на сьомому місці, маючи дві перемоги та 7 очок.

Турнірна таблиця Ліги націй

Польща – 4 перемоги (4 матчі), 12 очок (різниця сетів: 12:2) Японія – 3 перемоги (4), 9 очок (10:3) Бразилія – 3 перемоги (4), 9 очок (11:5) Італія – 3 перемоги (4), 8 очок (10:7) Словенія – 3 перемоги (4), 8 очок (9:7) Канада – 2 перемоги, (4), 7 очок, 10:8 Україна – 2 перемоги (4), 7 очок (10:8) Китай – 2 перемоги (4), 6 очок (6:7) Франція – 2 перемоги (4), 5 очок (8:9) Болгарія – 2 перемоги (4), 5 очок (7:8) Аргентина – 2 перемоги (4), 5 очок (7:9) США – 2 перемоги (4), 5 очок (7:9) Німеччина – 1 перемога (4), 6 очок (9:10) Іран – 1 перемога (4), 4 очки (7:11) Куба – 1 перемога, (4), 3 очки (7:11) Туреччина – 1 перемога (4), 3 очки (5:9) Нідерланди – 1 перемога (4), 3 очки (5:10) Сербія – 1 перемога, (4), 3 очки (3:10)

Другий змагальний тиждень у Лізі націй з волейболу розпочнеться вже 25 червня. Україна цей відрізок грою проти Франції.

Нагадаємо, збірна України з волейболу у третьому поєдинку Ліги націй поступилась Бразилії.

Як пройшов матч Ліги націй

Перше очко у стартовому сеті здобула Бразилія, після чого Україна здійснила ривок, відірвавшись на три очки вперед. Після цього «синьо-жовті» продовжили збільшувати перевагу та до завершення партії не поступались лідерством. У підсумку – перемога 25:19.

Другий сет розпочався за схожим сценарієм: після короткочасного лідерства Бразилії «синьо-жовті» створили запас у чотири очки. На екваторі партії Україна здійснила ривок та сім очок та довела перевагу до +10 (17:7). Зрештою національна команда закрила сет розгромними 25:14.

А ось у третій партії боротьба була більш щільною: команди зберігали паритет до рахунку 9:9. Після цього перевагою +3 заволоділа збірна Бразилії, проте українцям спершу вдалося скоротити її до одного очка, але згодом бразильці знову відірвались та закрили сет двома ейсами.

Четверту партію Україна почала з переваги +2, утім Бразилія ще до екватору сету зрівняла рахунок і пішла у власний відрив серією з чотирьох очок поспіль (12:9). Зрештою бразильці першими дістались рубежу у 20 очок, маючи перевагу над «синьо-жовтими» +5. У підсумку бразильці перевели сет на тайбрейк.

У вирішальній партії Україна не змогла захопити лідерство – Бразилія здобула перемогу з рахунком 15:10.