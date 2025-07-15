Російська легкоатлетка поскаржилася на проблеми з інвентарем на тлі санкцій

Кнороз хвилюється, що у неї можуть виникнути проблеми з жердинами

Чотириразова чемпіонка Росії зі стрибках із жердиною Поліна Кнороз висловилася про потенційні проблеми з інвентарем на тлі санкцій проти країни-агресора. Про це повідомляє «Главком».

«Поки мені є з чим стрибати, маю жердини. У нашій спортшколі дуже багато жердин. Вони належать, звичайно, різним тренерам, але ми там всі між собою домовляємося, міняємося жердинами, тобто поки що у мене гострої потреби у нових жердинах немає. Але я переживаю, що вона може незабаром з'явитися, тому що все-таки фізично я виросла, швидкісні здібності у мене теж покращилися і може мені не вистачити жердин. Сподіваюся, що якось ми вирішимо цю проблему, тому що все-таки у нас дружна спільнота. І навіть якщо ми не знайдемо ці жердині у Москві, можна завжди буде попросити в якогось іншого тренера», – заявила Кнороз

Нещодавно вона здобула перемогу на турнірі «Кубок найсильніших спортсменів», який проходив у Бресті (Білорусь). Її найкращий результат становив 4,83 м, що є особистим рекордом Кнороз.

Нагадаємо, російський стрибун у висоту Данило Лисенко заявив, що росіяни не будуть допущені до участі у міжнародних змаганнях з легкої атлетики, доки Всесвітню легкоатлетичну асоціацію (World Athletics) очолює Себастьян Коу.

«Не заглиблююсь у тему нашого можливого повернення. Не знаю, на якій стадії розвитку зараз відносини із World Athletics у нашої федерації. Достеменно знаю, що World Athletics навряд чи нас допустить за поточного президента. Там такий президент, нехороший. Але я дуже сподіваюся на це (виступити на чемпіонаті світу). І чомусь у мене є гарне передчуття, що ми ще повиступаємо на міжнародній арені. Мені 28 років, я планую ще років п'ять як мінімум складати конкуренцію. Думаю, незабаром щось зміниться у добрий бік для нас. Наша федерація дуже старається, я це бачу», – заявив Лисенко російським пропагандистам.

Лисенку 28 років, він чемпіон світу 2018 року у приміщенні, срібний призер чемпіонату світу-2017 та дворазовий чемпіон Росії (2017, 2023).

Російських легкоатлетів відсторонено від міжнародних змагань через російську агресію проти України.