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Трамп пригрозив Росії новими тарифами

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп пригрозив Росії новими тарифами
Трамп сказав, що «дуже незадоволений» Москвою
фото: Sky news

Американський лідер зустрівся з генсеком НАТО

Президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky news.

На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп сказав, що «дуже незадоволений» Москвою.

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Президент США пригрозив «суворими тарифами» на рівні «близько 100%», які він назвав «вторинними», якщо протягом 50 днів не буде укладена угода.

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що 14 липня зробить «велику заяву» стосовно Росії. Ця обіцянка викликала напружене очікування не лише у США, а й у Києві – в Україні побоюються, що йдеться про потенційні зміни у підтримці війни проти Кремля.

Трамп анонсував важливу заяву на адресу Росії. В інтерв'ю для каналу Трамп заявив, що розчарований Росією. «Але побачимо, що станеться протягом наступних кількох тижнів», – продовжив він. 

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Теги: росія США санкції Дональд Трамп

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