Від Чечні до Афганістану: звідки і кого Росія завозить в окупацію замість українців

Між трудовими мігрантами та місцевими жителями нерідко виникають конфлікти

«Де колись бабусі торгували кропом та черешнею, вже торгували мігранти з Центральної Азії»

«Є ті, хто ніколи не поїде туди, бо розуміють: це – підтримка режиму, який окупував іншу країну»

«Їх не хвилює ідеологічний аспект. Вони просто думають: «Мені зараз потрібні гроші»

«Все-таки афганців в масовому порядку будуть боятися залучати»

Росія масово переселяє в захоплені населені пункти України вихідців з Чечні, а також з Бурятії та інших регіонів Сибіру. Йдеться передовсім про військових та їхні сімʼї, повідомив засновник організації Save Ukraine і колишній уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба. Окрім цього, російська влада планує приймати на окупованій частині Донецької і Луганської областей трудових мігрантів із Афганістану.

Як Росія і далі змінює склад населення на захоплених українських територіях і як це впливає на місцеве населення – читайте у матеріалі проєкту «Радіо Свобода» «Новини Приазовʼя».

3 липня 2025 року над будівлею посольства Афганістану у Москві вивішують прапор руху «Талібан». Це сталося за кілька годин після того, як президент Росії Володимир Путін формально визнав Ісламський Емірат Афганістан. Таку назву країни визначили лідери руху «Талібан» після того, як у 2021 році захопили владу в Кабулі.

Донедавна російська влада вважала «Талібан» терористичною організацією. Але у квітні 2025 року Верховний Суд РФ зупинив заборону на діяльність радикального ісламістського руху.

Зустріч представників Росії та «Талібану» у Кабулі фото з відкритих джерел

Старший мультимедійний редактор Афганської служби Радіо Свобода Омід Марзбан розповів «Новинам Приазовʼя», що російська влада підтримувала «Талібан» і раніше, навіть попри офіційну заборону.

«Існують звіти, що «Талібан» отримував підтримку від російського режиму впродовж останніх 20-25 років, коли вони боролися з силами НАТО в Афганістані. Адже загальне розуміння полягає в тому, що Росія не хотіла бачити сили НАТО в Афганістані – поруч із Центральною Азією.

Тож, очевидно, вони отримували підтримку – політичну, а згідно з деякими звітами, навіть фінансову та військову. І тепер, коли Росія визнає «Талібан» легітимним, так би мовити, режимом Афганістану, для мене особисто це не стало несподіванкою. Ми просто чекали, коли це буде оголошено. Ми й так знали, що така країна, як Росія, це зробить», – каже він.

«Мені просто потрібна робота»

За два тижні до того, як Путін офіційно визнав режим талібів, представники фактичної влади Афганістану брали участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі. На полях форуму сторони домовилися, що 1000 трудових мігрантів з Афганістану незабаром приїдуть працювати в російські регіони.

Йдеться про зварювальників, малярів, електриків, розповів Telegram-каналу «База» керівник Російського ділового центру в Афганістані Рустам Хабібуллін. Він додав, що Росія планує відправити трудових мігрантів з Афганістану до так званих «ДНР» та «ЛНР» (угруповання, створені та контрольовані Росією на окупованих частинах Донецької та Луганської областей, в Україні вони визнані терористичними – ред.).

Омід Марзбан пояснює: багато жителів країни негативно ставляться до Росії.

Омід Марзбан фото: radiosvoboda.org

«Афганістан має історію радянського вторгнення, і ми це бачили. Люди це пам’ятають. Принаймні моє покоління не жило в той час – я народився, коли радянські солдати залишали Афганістан. Але інші пам’ятають і знають, що окупація Афганістану Радянським Союзом стала початком усіх проблем, які країна переживає й досі.

Тож, з ідеологічної точки зору, безперечно, є ті, хто ніколи не поїде туди, бо розуміють: це означає підтримку режиму, який окупував іншу країну. Але є багато людей, яким просто потрібна робота. Їх не хвилює ідеологічний аспект. Вони просто думають: «Мені зараз потрібні гроші», – зазначив він.

В Росії бояться афганців?

Зараз Афганістан переживає економічну кризу, додає Омід Марзбан. Ситуація загострилася після збройного протистояння між Ізраїлем та Іраном в червні цього року. Адже після них влада сусіднього з Афганістаном Ірану вирішила депортувати мільйон афганських біженців. Мотиви такого рішення «Новинам Приазовʼя» пояснив заступник директора «Центру близькосхідних досліджень» Сергій Данилов.

Робота протиракетної системи Ізраїлю після того, як Іран запустив безпілотники та ракети, 14 квітня 2024 року фото: Reuters

«Після цієї 12-денної ізраїльсько-іранської війни в Ірані почали звинувачувати афганців-біженців, яких близько мільйона, в тому, що вони нелояльні. І що саме серед них Ізраїль вербував своїх агентів. Це навряд чи відповідає дійсності, але треба було в Ірані знайти когось, на кого списати поразку і на кому відігратися. От вибрали афганських біженців. Зараз їх всіх депортують.

Там жахлива ситуація на кордоні. Вони в пустелі – на спеці, без води, без їжі, без допомоги, без дотримання санітарних умов. Це, звичайно, буде черговий етап афганської кризи, де й так ситуація з економічним добробутом населення не дуже добра, мʼяко кажучи», – каже експерт.

Ізраїль із 13 червня завдав ударів по Ірану, атакуючи ядерні об’єкти, високопоставлених військових та науковців-ядерників. Іран у відповідь запускав ракети та дрони по території Ізраїлю. США вступили в конфлікт 22 червня і завдали удару по трьох іранських ядерних об’єктах. Через два дні Іран, попередивши про це, атакував американську військову базу в Катарі. Ізраїль та Іран погодилися припинити вогонь 24 червня.

Разом з тим, вважає Данилов, Росія не буде масово залучати мігрантів з Афганістану ані на свою територію, ані на окуповану частину України.

Сергій Данилов фото: radiosvoboda.org

«Чи поїдуть вони в Росію? Вони б поїхали. Але я думаю, що росіяни будуть боятися їх вербувати масово. Ми пам'ятаємо теракти, які були, хоча от зараз і Росія і визнала «Талібан» як законну владу в Афганістані і зняла статус терористів з цієї організації. Але в Афганістані діють і інші, не тільки «Талібан». Виклик кидає «Вілаят Хорасан», тобто афганське відділення «Ісламської держави», які активно вербують якраз серед таджиків, наприклад, серед національних меншин, а також і серед пуштунів. Я думаю, що за всієї потреби в дешевих робочих руках, за всього дефіциту працівників у Росії, вони все-таки афганців масово будуть боятися залучати», – вважає Данилов.

Торговці з Центральної Азії в окупації

Зараз можна тільки робити припущення, чи зʼявляться, до прикладу, в окупованому Маріуполі афганські трудові мігранти. А ось вихідці сусідніх із Афганістаном країн Центральної Азії вже працюють і в Маріуполі, і в інших захоплених Росією містах.

Журналістка з Мелітополя Світлана Залізецька, яка зараз перебуває на підконтрольній Україні території, розповідає: до її рідного міста центральноазійські мігранти почали переселятися з 2023 року.

Російський військовий на вулиці окупованого Мелітополя, травень 2022 року фото: AP

«З самого початку окупаційна влада оголосила так званий ярмарок під назвою «Ташкент» і завезли в Мелітополь саме торговців. Вони торгували посудом, трикотажем, білизною. Воно було неякісне, але дешеве. Ілюди, особливо ті, які вітали «русский мир», вони нахвалювали цей товар, який був тоді в дефіциті. Багато хто із цих торговців залишився в місті. Ба більше, ще і сім'ї свої попривозили. Тому їх ставало все більше і більше. Вони вже позаймали місця на ринках і – на Кіровському ринку, і на Центральному ринку торгували. Потім вже вони почали займатися стихійною торгівлею – там, де колись бабусі торгували кропом та черешнею, вже торгували мігранти з Центральної Азії», – розповіла вона.

«Дешева робоча сила»

Згодом окупаційна адміністрація Мелітополя почала залучати громадян країн Центральної Азії до будівництва. Зокрема, каже Залізецька, іноземці будують так звану «обласну лікарню», перебудовують захоплене приміщення Таврійського агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного та дитячий садок №8. Російські окупанти створюють для центральноазійських робітників жахливі умови, додає журналістка.

фото з відкритих джерел

«Коли вони будували цей садок, то їх помістили в будівельні вагончики. Вони просто в тих вагончиках і жили. Їх закривали на ніч, щоб вони нікуди не виходили. Вони перестрибували через паркан, щоб купити собі поїсти. А місцевим жителям жалілися, що їх обдурюють з зарплатнею – спочатку їм платили, потім перестали.

А потім їх стало так багато, що Росгвардія, ФСБ і інші силові структури почали влаштовувати облави на цих гастарбайтерів і просто штрафували їх та виселяли. Тобто це така дешева робоча сила – спочатку заплатили, потім перестали платити, потім взагалі штраф за нелегальні або за прострочені документи, і виселяють», – зауважила вона.

Вплив на місцеве українське населення

Між трудовими мігрантами та місцевими жителями нерідко виникають конфлікти. На початку липня Микола Кулеба, засновник благодійної організації Save Ukraine, яка допомагає повертати з Росії та захоплених нею територій українських дітей, у своєму Telegram розповів, що до окупованих міст масово переселяються військові з Чечні та Бурятії з сім'ями.

Російські військові з чеченського батальону «Ахмат» в українському Маріуполі, 17 квітня 2022 року фото з відкритих джерел

Пресслужба Save Ukraine пояснила «Новинам Приазовʼя», що окупанти займають житло українців, які виїхали або були вбиті. Як вважають в організації, Росія свідомо намагається змінити етнічний склад на захоплених територіях та зменшити критичну масу людей, які б могли виступати проти загарбників.

«На окуповані території переїжджають росіяни, які мають цивільний фах. Часто вони не мають нормального житла і роботи у себе на батьківщині – це бідні, малоосвічені люди. На окупованих територіях вже з’являються китайці, очікується прибуття афганців та індусів. Зокрема, в окупованій Луганській області готуються до відкриття коледжу для дітей з Китаю. З Афганістаном та Індією Росія підписала угоди про трудову міграцію», – повідомили в організації.

Від дій російських військових – незалежно від їхнього етнічного походження – страждають діти. Раніше Микола Кулеба повідомив про злочини російських військових проти підлітків в окупації, серед яких випадки зґвалтувань.

«З 673 дітей, яких Save Ukraine врятувала з окупованих територій і Росії, половина – дівчата. І багато хто з них розповідає про сексуальні домагання. Ці злочини часто залишаються невідомими», – зазначив Кулеба.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Політика етнічного інжинірингу»

Експерт з етнополітики Вадим Сидоров каже, що заміна етнічного складу населення – це традиційні інструменти російської влади.

«Часто люди цього не розуміють. Вони говорять про бурятів або чеченців як про субʼєктів – нібито вони мало не вигодонабувачі цього процесу. А треба розуміти, що вони є інструментами, заручниками. Політика етнічного, демографічного інжинірингу – це традиційна політика в багатьох імперіях. У Росії вона просто досягає «класичного вигляду». В рамках цієї політики ті чи інші народи просто тасуються і міняються місцями. Зараз українські окуповані території заселяються представниками колонізованих народів так званої «Російської Федерації», але були часи, коли було навпаки», – каже експерт.

Окупований Росією Мелітополь фото: Reuters

На думку Сидорова, російська влада приречена на те, щоб залучати і на свою територію, і в загарбані частини України трудових мігрантів ззовні. Також вимушена спиратися і на людей з національних республік Росії, не сприймаючи їх водночас як рівноправних собі.

«Окупанти думали, що це буде життєвий простір для них. Але, виявляється, це не зовсім так. Виникає свого роду шизофренія, бо з одного боку вони змушені привозити цих людей, з іншого боку самі цьому не раді. А з третього – у них немає альтернатив, тому що їхня демографічна ситуація на нулі й продовжує погіршуватися. Вони засекречують дані й самі себе заганяють у пастку», – додав він.

Григорій Пирлик, «Новини Приазов’я»