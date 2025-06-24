Перемир'я в Ірані. Попередні наслідки і прогнози щодо України

Що означає перемир’я в Ірані для України

• 1 •

В усій цій історії склалася майже ідеальна патова ситуація: Ізраїль хоче змінити режим в Ірані, але не може; США теоретично можуть зняти режим аятол, але не хочуть. Іран не хоче і не може воювати, але хоче зберегти режим; Китай просто очікує, але категорично проти великої війни; Росія одночасно хоче війни, яку не готова забезпечувати зброєю і при цьому головна ціль Путіна – не посваритися з Трампом.

• 2 •

Чи буде цей мир відносно тривалим перш за все залежить від Ізраїлю. Всі інші гравці не хочуть ескалації (Росія тут не являється гравцем). Точніше, вчорашній візит міністра закордонних справ Ірану в Москву буде продаватися Трампу, як посередництво. Але всі прекрасно розуміють – Росія тут не гравець.

• 3 •

Щодо нашої війни, то на сьогодні ми, на перший погляд, повернулися в ситуацію «мінус два тижні». Але тут є два важливих нових фактори: розкол Європи в питаннях Ізраїль-Іран (менш важливий) і нові рейтинги Трампа, які напевне все ж підуть вгору після перемирʼя. Це той фактор, який буде гальмувати можливості тиску на Трампа з приводу введення санкцій проти Росії.

• 4 •

Швидке закінчення війни різко зменшує загрозу того, що США не будуть продавати нам зброю.

• 5 •

Відмова Трампа приїхати на саміт НАТО – це багато у чому той самий «трюк», що і з терміновим відʼїздом з G-7. Трамп не хоче зараз говорити про Україну та Росію і підвішує Європу в головному питанні – питанні безпеки.

• 6 •

Я говорив і продовжую вважати: для нас зараз найважливішими переговорами є переговори в трикутнику США – ЄС – Україна, де є три питання: мита (питання підвішене на кілька місяців), безпека (питання поки навіть не розглядається) та питання нашого миру (питання переноситься на після літнього наступу Путіна).

• 7 •

Трамп дуже хоче одночасно отримати преференції від «пропозицій Дмітрієва» та змусити ЄС погодитися на перенесення високотехнологічних виробництв в США. І це буде головною темою кулуарних дискусій літа і, можливо, реальних переговорів осені. Від результативності цих переговорів залежатиме питання мирних переговорів по Україні. Я тут свідомо виношу за дужки переговори США – Китай, бо схоже, у Трампа тут поки нема козирів. Йому більш важливо перетягнути на свою сторону Європу.