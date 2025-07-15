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Сенатор США призупиняє просування жорсткого законопроєкту Грема проти РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Сенатор США призупиняє просування жорсткого законопроєкту Грема проти РФ
Тьюн: Якщо в якийсь момент президент дійде висновку, що це має сенс і додасть цінності та важелів впливу, які йому потрібні на переговорах, тоді ми зробимо це
фото з відкритих джерел

Йдеться про зупинення ініціативи сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блументаля, яка передбачала введення жорстких економічних обмежень проти РФ

Лідер більшості в Сенаті США Джон Тьюн призупинив просування законопроєкту, який передбачає санкції проти Росії та її союзників. Про це повідомляє Politico, передає «Главком».

Йдеться про ініціативу сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блументаля, яка передбачала введення жорстких економічних обмежень. Проте Тьюн вирішив відкласти її розгляд, пославшись на заяву президента Дональда Трампа, який оголосив 50-денний термін для досягнення мирної угоди щодо війни в Україні.

«Якщо в якийсь момент президент дійде висновку, що це має сенс і додасть цінності та важелів впливу, які йому потрібні на переговорах, тоді ми зробимо це. Ми будемо готові», – пояснив Тьюн журналістам.

Тим часом сам Дональд Трамп заявив, що запровадження 500% мит не є необхідним. За його словами, ставка у 100% виконує ту ж функцію стримування.

Сенатори Грем і Блументаль, попри призупинення ініціативи, підтримали як торгові погрози Трампа, так і ідею продажу озброєння НАТО для допомоги Україні.

«Остаточним важелем, який покладе край цій війні, стануть тарифи проти країн, як-от Китай, Індія та Бразилія, які підтримують військову машину Путіна, купуючи дешеву російську нафту і газ. Мета не в тому, щоб збільшити тарифи і санкції, а в тому, щоб змусити Путіна сісти за стіл мирних переговорів», – заявили вони.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом – обговорили спільні кроки щодо встановлення миру, передає «Главком».

Зеленський розповів, що провів дуже хорошу розмову з Трампом та подякував йому за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом для зупинення вбивств та встановлення справедливого миру. 

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив захоплення тим, що українці продовжують залишатися у своїй країні, попри загрозу російських обстрілів. Про це він зазначив під час спільної пресконференції з генсекретарем Марком Рютте, передає «Главком».

«Багато людей поїхали, але багато хто залишився. Вони справді залишаються. Це неймовірно, як вони залишаються, знаючи, що ракета може влучити у твій будинок і твій будинок обвалиться на тебе…» – сказав президент США.

Теги: санкції Дональд Трамп Сенат США росія

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