У Тернополі внаслідок вибуху спалахнула пожежа в багатоповерхівці: загинула жінка

Наразі причини вибуху невідомі, обставини з'ясовуватимуть правоохоронці

Увечері 9 червня в одній з багатоповерхівок Тернополя стався вибухи. Внаслідок цього спалахнула пожежа, у вогні загинула жінка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Повідомляється, що близько 19:00 у квартирі чотириповерхівки на вулиці Кривоноса пролунав вибух. Після цього зайнялась масштабна пожежа, яка охопила квартиру.

Дим швидко розповсюдився будинком і вогонь вже поширювався на сусідні квартири. Рятувальникам вдалось приборкати полум'я за 24 хвилини.

В одній з квартир Тернополя пролунав вибух фото: ДСНС

Вогнеборці повідомили, що в пожежі загинула жінка, а чоловіка, який перебував у квартирі, госпіталізували до медичного закладу з травмами.

Вогонь знищив квартиру фото: ДСНС

Наразі причини вибуху невідомі, обставини з'ясовуватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 13 травня, близько опівночі, у Дніпровському районі Києва сталася пожежа. За інформацією рятувальників, у дворі п'ятиповерхового житлового будинку на Харківському шосе зайнялося сміття у двох пластикових контейнерах.

Полум'я швидко поширилося та перекинулося на припаркований поруч автомобіль Mitsubishi.

До слова, у Дарницькому районі столиці на зупинці вул. Рибака (колишня Кронштадська) загорівся трамвай.

Полум’я спалахнуло у задній частині трамвая, при цьому всіх пасажирів вивели з салону. Про причини загоряння наразі нічого не відомо, як і про те, чи постраждав хтось внаслідок інциденту.