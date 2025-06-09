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У Тернополі внаслідок вибуху спалахнула пожежа в багатоповерхівці: загинула жінка

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Тернополі внаслідок вибуху спалахнула пожежа в багатоповерхівці: загинула жінка
Полум'я знищило оселю
фото: ДСНС

Наразі причини вибуху невідомі, обставини з'ясовуватимуть правоохоронці

Увечері 9 червня в одній з багатоповерхівок Тернополя стався вибухи. Внаслідок цього спалахнула пожежа, у вогні загинула жінка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Повідомляється, що близько 19:00 у квартирі чотириповерхівки на вулиці Кривоноса пролунав вибух. Після цього зайнялась масштабна пожежа, яка охопила квартиру.

Дим швидко розповсюдився будинком і вогонь вже поширювався на сусідні квартири. Рятувальникам вдалось приборкати полум'я за 24 хвилини.

В одній з квартир Тернополя пролунав вибух
В одній з квартир Тернополя пролунав вибух
фото: ДСНС

Вогнеборці повідомили, що в пожежі загинула жінка, а чоловіка, який перебував у квартирі, госпіталізували до медичного закладу з травмами.

Вогонь знищив квартиру
Вогонь знищив квартиру
фото: ДСНС

Наразі причини вибуху невідомі, обставини з'ясовуватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 13 травня, близько опівночі, у Дніпровському районі Києва сталася пожежа.  За інформацією рятувальників, у дворі п'ятиповерхового житлового будинку на Харківському шосе зайнялося сміття у двох пластикових контейнерах.

Полум'я швидко поширилося та перекинулося на припаркований поруч автомобіль Mitsubishi.

До слова, у Дарницькому районі столиці на зупинці вул. Рибака (колишня Кронштадська) загорівся трамвай.

Полум’я спалахнуло у задній частині трамвая, при цьому всіх пасажирів вивели з салону. Про причини загоряння наразі нічого не відомо, як і про те, чи постраждав хтось внаслідок інциденту.

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Теги: смерть Тернопіль вибух пожежа

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