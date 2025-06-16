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Трамп закликав повернутися до формату G8 за участі РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп закликав повернутися до формату G8 за участі РФ
Трамп вкотре підкреслив, що Росію «помилково» вигнали з G8
фото: скриншот з відео

Трамп зробив заяву про виключення Росії з G8

Президент США Дональд Трамп під час своїх перших заяв на саміті G7 у Канаді підкреслив, що, на його думку, слід повернути Росію до формату G8. Ця теза пролунала під час вступного слова на зустрічі з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«G7 колись була G8. Барак Обама і людина, на ім'я Трюдо не хотіли, щоби Росія була присутня там, і я б сказав, що це було помилкою, бо, на мою думку, не було б війни, якби Росія була присутня. І зараз не було б війни, якби Трамп був президентом чотири роки тому», – сказав Трамп.

Американський лідер знову підкреслив, що Росію «помилково» вигнали з G8, і зараз, за його словами, багато часу витрачається на розмови про РФ в той час, як вона не перебуває за столом. Це, на його думку, ускладнює справи.

Водночас Трамп неоднозначно відповів на уточнення про те, чи вважає він, що Путін мав бути присутнім на нинішньому засіданні G7 в Канаді.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп вважає, що рішення про виключення Росії з Групи восьми (G8) було помилковим. Про це він заявив під час зустрічі з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою, повідомляє «Главком».

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Теги: росія Канада Дональд Трамп

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