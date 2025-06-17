Зеленський обговорив поглиблення військової співпраці з прем'єром Канади

Зеленський подякував Канаді за нову військову підтримку України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Канади Марком Карні на полях саміту G7 та розповів йому про російську атаку цієї ночі на Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави України.

«Розповів про російську атаку цієї ночі на наших людей, цивільну інфраструктуру та житлові будинки з використанням 440 іранських «шахедів» і 32 ракет, зокрема балістичних. Обговорили кроки для подальшої дипломатичної роботи з партнерами в межах НАТО, G7 і коаліції охочих, зміцнення української ППО, подальше поглиблення нашої військової співпраці, зокрема проєкти спільного виробництва зброї та інвестиції в український ОПК», – Зеленський про зустріч з Карні.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент додав: «Вдячний за запровадження нових санкцій проти російського тіньового флоту, низки російських осіб та понад 40 компаній у Росії та інших країнах, які допомагають Росії обходити санкції. Окремо дякую за нову військову підтримку України: дрони, гелікоптери, боєприпаси на суму понад $2 млрд, та наступний транш на понад $2 млрд за рахунок прибутків від заморожених російських активів».

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Нагадаємо, Канада оголосила про новий пакет оборонної допомоги на 2 млрд канадських доларів Україні (близько $1,5 млрд). Про це заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським на саміті G7, інформує «Главком».