Гравець НХЛ Овечкін подарував соратниці Путіна Матвієнко своє джерсі

У 2017 році Овечкін заснував рух Putin Team

Нападник клубу НХЛ «Вашингтон» Олександр Овечкін поспілкувався з підсанкційною головою Ради Федерації РФ Валентиною Матвієнко та подарував їй своє джерсі. Про це повідомляє «Главком».

«У Раді Федерації сьогодні великий день спорту. Крім міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова в будівлі на Великій Дмитрівці помічений рекордсмен, триразовий чемпіон світу з хокею Олександр Овечкін», – йдеться у телеграм-каналі Ради Федерації РФ.

Матвієнко, яка є давньою соратницею російського диктатора Володимира Путіна, перебуває під санкціями багатьох країн за підтримку російської війни проти України.

Нагадаємо, 6 квітня капітан «Вашингтона» став рекордсменом НХЛ за кількістю голів у регулярних чемпіонатах, перевершивши досягнення Уейна Гретцкі (894 шайби). На рахунку росіянина зараз 897 голів.

Овечкін відомий своєю відкритою підтримкою президента РФ Володимира Путіна. У 2017 році він заснував рух Putin Team для підтримки переобрання Путіна.

Його акаунт в соціальній мережі тривалий час мав фото з Путіним, і навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Овечкін не відмовився від цього зображення.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.