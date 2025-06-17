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Як РФ змінила поведінку після виборів у США? Зеленський навів красномовний приклад

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Як РФ змінила поведінку після виборів у США? Зеленський навів красномовний приклад
Зеленський: Росія продовжує терористичні атаки й наступальні дії на лінії фронту
фото: Володимир Зеленський/Telegram

«Росія адаптувалася до такого рівня війни й зараз лише посилює свої атаки»

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що РФ після виборів у США єдине змінила у своїй поведінці: стала більше використовувати дронів. Про це глава України заявив на саміті країн G7, інформує «Главком».

«Якщо торік застосування ста «шахедів» за одну ніч викликало справжній шок, то зараз уже здається незвичним, якщо за одну атаку використовується менш як сто дронів. Фактично це єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни президента США. І це доводить, що ті, хто підтримує нові й сильніші санкції проти Росії, абсолютно праві», – йдеться у заяві.

Зеленський додав: «Росія продовжує терористичні атаки й наступальні дії на лінії фронту. І Росія не отримує у відповідь жодних нових наслідків. Росія адаптувалася до такого рівня війни й зараз лише посилює свої атаки».

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Канади Марком Карні на полях саміту G7 та розповів йому про російську атаку цієї ночі на Україну.

«Розповів про російську атаку цієї ночі на наших людей, цивільну інфраструктуру та житлові будинки з використанням 440 іранських «шахедів» і 32 ракет, зокрема балістичних. Обговорили кроки для подальшої дипломатичної роботи з партнерами в межах НАТО, G7 і коаліції охочих, зміцнення української ППО, подальше поглиблення нашої військової співпраці, зокрема проєкти спільного виробництва зброї та інвестиції в український ОПК», – Зеленський про зустріч з Карні.

Як повідомлялося, Канада оголосила про новий пакет оборонної допомоги на 2 млрд канадських доларів Україні (близько $1,5 млрд). Про це заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським на саміті G7, інформує «Главком».

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Теги: росія Канада війна Дональд Трамп Володимир Зеленський

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