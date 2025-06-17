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Зеленський озвучив, скільки щорічної бюджетної підтримки потребує Україна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський озвучив, скільки щорічної бюджетної підтримки потребує Україна
Зеленський із лідерами країн G7
фото: Офіс президента

Зеленський: Разом ми маємо й надалі закликати президента Трампа використати свій реальний вплив, щоб змусити Путіна покласти край цій війні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує $40 млрд щорічної бюджетної підтримки. Про це глава України наголосив на саміті країн G7, інформує «Главком».

«Важливо забезпечити $40 млрд щорічної бюджетної підтримки для України – для нашої стійкості, для того, щоб наша країна могла триматися далі. І це має бути спільне рішення лідерів G7, включно зі США», – підкреслив президент.

Зеленський додав: «Разом ми маємо й надалі закликати президента Трампа використати свій реальний вплив, щоб змусити Путіна покласти край цій війні. Саме США та президент Трамп запропонували припинення вогню, відновлення дипломатії, негайні зустрічі й переговори. Але Росія заблокувала всі зусилля».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що РФ після виборів у США єдине змінила у своїй поведінці: стала більше використовувати дронів. Про це глава України наголосив на саміті країн G7, інформує «Главком».

До слова, президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Канади Марком Карні на полях саміту G7 та розповів йому про російську атаку цієї ночі на Україну.

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Теги: Канада Володимир Зеленський

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