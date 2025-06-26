Прем’єр Канади прокоментував перспективу членства в ЄС

Марк Карні стверджував, що Канада є «найбільш європейською» з-поміж неєвропейських країн

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна не планує вступати до Європейського союзу. Про це пише «Главком» із посиланням на CBC News.

Так, політик відповів на запитання журналіста, який нагадав Карні, що прем'єр-міністр називав Канаду «найбільш європейською» з-поміж неєвропейських країн. «Коротка відповідь: ні, ми не плануємо йти цим шляхом. Але багато з того, що ви озвучили, мені близько. Те, що Канада – найбільш європейська серед неєвропейських країн, пов'язано не так з історичним походженням, як із системою цінностей: свободою, демократією, солідарністю», – сказав він.

Премʼєр також зазначив, що Канада прагне більш тісного партнерства з ЄС. Раніше глава європейської дипломатії Кая Каллас допустила в інтерв'ю агентству Bloomberg, що Канада може приєднатися до Євросоюзу. Нагадаємо, що на саміті НАТО у Гаазі Канада та ЄС підписали широкомасштабний оборонний пакт.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас допустила в інтерв'ю агентству Bloomberg, що Канада може приєднатися до Євросоюзу. «Знаєте, мені поставили таке питання – Канада хоче приєднатися до ЄС. Я зазначила, що, можливо, невелика перешкода – це те, що Канада не знаходиться географічно в Європі. Але у них була відповідь на це: Арктика – ми пов'язані через Арктику. Тож хто знає», – сказала Каллас.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підбив підсумки поїздки до Канади. Країни G7 готові збільшити військову підтримку України та разом відбудовувати країну після закінчення війни.

До слова, Канада запровадила санкції проти експрезидентки Всеросійської федерації художньої гімнастики Ірини Вінер. Cвого часу Вінер була тренеркою олімпійської чемпіонки Аліни Кабаєвої, яку ЗМІ називають коханкою президента Росії Володимира Путіна.