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Без краваток та з пивом: канадський прем'єр показав, як приймав Стармера (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Політики щиро посміхаються на фото
фото:x.com/markjcarney

На фото вони щиро посміхаються, а Карні додав підпис до публікації: «AllezOilers»

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до Канади для обговорення партнерських відносин з прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

Канадський прем'єр опублікував світлину, на якій вони зі Стармером тримають бокали з пивом та проводять зустріч у неформальній обстановці вже після офіційної частини.

Стармер та Карні у пабі
Стармер та Карні у пабі
фото: x.com/markjcarney

Обидва політики постали без краваток, із розстібнутими верхніми ґудзиками сорочок і закатаними рукавами. На столі видніється меню, а позаду ще столики та келики, тому, ймовірно, Стармер та Карні завітали до одного з канадських пабів.

На фото вони щиро посміхаються, а Карні додав підпис до публікації: «AllezOilers».

Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов показав, як проводить вихідні зі своїм собакою. Посадовець із домашнім улюбленцем вирішив провести час на березі річки.

Іноді ми вважаємо, що «большиє начальнікі» живуть десь за обрієм, какають трояндами та щовечора їдять омарів. Ні, ні, щастя не в тому. А в тому, коли ти з друзями та собакою можеш завалитися на березі річки та просто дихати Сонцем», – написав Філатов.

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У кадр також потрапив незнайомий чоловік. Він мирно спав позаду філатова та його собаки. Перед відпочивальником стояла порожня пляшка з-під алкоголю та дві склянки.

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Теги: Канада відпочинок пиво Кір Стармер Марк Карні

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