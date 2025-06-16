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Зеленський зустрінеться з Трампом на полях G7: що очікує світ від перемовин

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Зеленський зустрінеться з Трампом на полях G7: що очікує світ від перемовин
Цього разу лідери країн G7 не готують спільного комюніке
колаж: glavcom.ua

Зеленський та Трамп зустрінуться на полях G7: світ очікує підказок щодо майбутнього підтримки України

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту «Великої сімки» (G7), який відбувається 15-17 червня в Канаді. Ця зустріч є однією з найочікуваніших подій саміту, через неоднозначну позицію Трампа щодо російсько-української війни та його попередні заяви про здатність «припинити війну за 24 години». Про це повідомляє «Главком».

Хоча речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що у Дональда Трампа заплановані двосторонні зустрічі з лідерами на полях саміту G7, вона не уточнила, з ким саме. Однак, раніше вже повідомлялося про планування зустрічі Зеленського з Трампом, і президент України також висловлював очікування на неї.

Війна в Україні безумовно буде на порядку денному переговорів.

Колишній прем'єр-міністр Канади Жан Кретьєн висловив думку, що «єдина проблема, яку неможливо передбачити, це те, що робитиме президент Сполучених Штатів залежно від настрою та потреби бути в новинах».

Саміт G7 зібрав лідерів Індії, України, Бразилії, Південної Африки, Південної Кореї, Австралії, Мексики та ОАЕ, запрошених прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Німецькі чиновники прагнули спростувати припущення, що саміт буде заходом «шість проти одного», зазначивши, що країни G7 мають багато розбіжностей у поглядах між собою з різних питань.

Цього разу лідери не готують спільного комюніке, зважаючи на значні розбіжності у поглядах на широкий спектр питань – від зміни клімату до штучного інтелекту та розширення прав і можливостей жінок.

Як повідомляє Reuters, український чиновник, який брав участь у підготовці до саміту, зазначив, що надія на рішучу заяву на підтримку України згасла. Натомість успіхом для Києва буде лише дружня зустріч між Трампом і Зеленським.

Європейський чиновник заявив, що саміт G7 та саміт НАТО в Гаазі пізніше в червні нададуть Трампу можливість підкреслити необхідність просування законопроекту про санкції, розробленого сенаторами США. Такі плани можуть бути реалізовані разом із новим європейським пакетом заходів, спрямованих на тиск на Росію для припинення вогню та проведення ширших переговорів.

Перший міжнародний саміт Трампа за час його другого терміну на посаді дасть деякі попередні підказки щодо того, чи зацікавлений він у співпраці з союзниками для вирішення спільних проблем, сказав Макс Бергманн, директор Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

«Найголовніше питання тут, по суті, полягає в тому, чи Сполучені Штати все ще віддані таким форматам, як G7? Це буде великим випробуванням», – підкреслив Бергманн. Зустріч Зеленського з Трампом стане ключовим індикатором подальшої динаміки міжнародної підтримки України.

Нагадаємо, раніше Офіс президента заявляв про бажання організувати зустріч українського лідера Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 15-17 червня. 

За словами керівника Банкової Андрія Єрмака, візит до США української делегації на чолі з першим віцепрем’єром Юлією Свириденко мав на меті, зокрема, й підготовку можливої зустрічі Зеленського і Трампа під час саміту G7 у Канаді. «Наш візит був підготовкою в тому числі до, я думаю, що зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Трампом на полях зустрічі G7 в Канаді, яка відбудеться вже за 10 днів. Це був один із важливих кроків підготовки цієї розмови», – пояснив він.

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Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп Велика сімка Канада

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