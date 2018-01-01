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    Російський гонщик став пілотом розвитку Ferrari

    Роль пілота розвитку, ймовірно, означатиме роботу на симуляторі і потенційну участь у деяких тестах
    Данііл Квят і надалі буде причетним до Формули-1 у 2018 році – тепер в якості пілоту розвитку Ferrari, про що італійська команда оголосила у середу. Росіянин хотів зберегти зв’язок із Формулою-1 після того, як після розпачливих виступів був відрахований із Toro Rosso за кілька етапів до завершення минулого сезону. Квят вів перемовини
    • Сьогодні, 16:17
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    Данііл Квят
    Данііл Квят

    Роль пілота розвитку, ймовірно, означатиме роботу на симуляторі і потенційну участь у деяких тестах

    Данііл Квят і надалі буде причетним до Формули-1 у 2018 році – тепер в якості пілоту розвитку Ferrari, про що італійська команда оголосила у середу.

    Росіянин хотів зберегти зв’язок із Формулою-1 після того, як після розпачливих виступів був відрахований із Toro Rosso за кілька етапів до завершення минулого сезону.

    Квят вів перемовини з Williams, щодо можливості переходу до цієї команди, але замість цього у Гроуві збираються оголосити своїм другим пілотом іншого росіянина - Сергія Сироткіна, який стане напарником Ленса Стролла.

    Очікується, що офіційне оголошення відбудеться наступного тижня.

    Оскільки останнє вакантне місце було лише у Williams, Квят втратив надію на потрапляння до основного складу будь-якої команди Формули-1 і замість цього підписав угоду про співпрацю з Ferrari.

    Роль пілота розвитку, ймовірно, означатиме роботу на симуляторі і потенційну участь у деяких тестах, хоча останнє й не підтверджено.

    Данііл Квят дебютував у Формулі-1 у 2014 році у складі Toro Rosso, а за рік був підвищений до старшої команди Red Bull, де замінив Себастьяна Феттеля.

    Проте, у 2016-му після кількох інцидентів на початку сезону його перевели назад до Toro Rosso, натомість місце росіянина у Red Bull дісталося Максу Ферстаппену.

    Квят залишився у Toro Rosso і на 2017 рік, але продовжував демонструвати непереконливу форму.

    На Гран Прі Малайзії та Японії його замінив П’єр Гаслі. Данііл повернувся у США і заробив одне очко, але цього не вистачило, аби залишитися в команді.

    Джерело: ua.motorsport.com

    Автоспорт Формула-1
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