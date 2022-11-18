Розклад 14-го туру української Прем'єр-ліги, який стартує вже сьогодні
У центральному матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги зустрінуться «Дніпро-1» і «Шахтар»
18 листопада розпочнеться 14-й тур чемпіонату України, який пройде протягом чотирьох ігрових днів. Вже сьогодні «Зоря» зіграє з «Олександрією», відкриваючи поточний тур.
Центральним поєдинком туру можна сміливо назвати протистояння «Дніпра-1» та «Шахтаря».
Розклад 14-го туру української Прем'єр-ліги:
П'ятниця, 18 листопада
«Зоря» – «Олександрія» початок о 13.00
Субота, 19 листопада
«Дніпро-1» – «Шахтар» - 13.00
«Колос» – «Ворскла» - 14.00
Неділя, 20 листопада
«Минай» – «Металіст» - 12.00
«Кривбас» – «Металіст 1925» - 14.00
Понеділок, 21 листопада
«Інгулець» – «Львів» - 12.00
«Верес» – «Динамо» - 14.00
Матч «Рух» – «Чорноморець» перенесено.
Відзначимо, що перед стартом 14-го туру чемпіонату України «Дніпро-1» очолює турнірну таблицю. У трійку лідерів входять «Шахтар» та «Динамо».
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