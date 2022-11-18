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Розклад 14-го туру української Прем'єр-ліги, який стартує вже сьогодні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Розклад 14-го туру української Прем'єр-ліги, який стартує вже сьогодні
Лідери чемпіонату зіграють між собою
фото з відкритих джерел

У центральному матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги зустрінуться «Дніпро-1» і «Шахтар»

18 листопада розпочнеться 14-й тур чемпіонату України, який пройде протягом чотирьох ігрових днів. Вже сьогодні «Зоря» зіграє з «Олександрією», відкриваючи поточний тур.

Центральним поєдинком туру можна сміливо назвати протистояння «Дніпра-1» та «Шахтаря».

Розклад 14-го туру української Прем'єр-ліги:

П'ятниця, 18 листопада

«Зоря» – «Олександрія»  початок о 13.00

Субота, 19 листопада

«Дніпро-1» – «Шахтар» - 13.00

«Колос» – «Ворскла» - 14.00

Неділя, 20 листопада

«Минай» – «Металіст» - 12.00

«Кривбас» – «Металіст 1925» - 14.00

Понеділок, 21 листопада

«Інгулець» – «Львів» - 12.00

«Верес» – «Динамо» - 14.00

Матч «Рух» – «Чорноморець» перенесено.

Відзначимо, що перед стартом 14-го туру чемпіонату України «Дніпро-1» очолює турнірну таблицю. У трійку лідерів входять «Шахтар» та «Динамо».

Розклад 14-го туру української Прем'єр-ліги, який стартує вже сьогодні фото 1

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ

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