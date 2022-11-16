Найкращий гравець і тренер жовтня: українська Прем'єр-ліга оголосила результати (фото)

Артем Довбик випередив в голосуванні Андрія Цурікова з «Олександрії»

УПЛ назвала результати голосування за найкращого гравця та тренера чемпіонату України за підсумками жовтня. Про це повідомляє «Главком».

Нагороду найкращого гравця отримав форвард «Дніпра-1» Артем Довбик, який забив 5 голів та зробив 1 асист в 6 жовтневих зустрічах. За нього проголосувало 24% респондентів.

Довбик випередив в голосуванні Андрія Цурікова («Олександрія) – 23,3%, Віталія Буяльського («Динамо») – 20%, Максима Прядуна («Металіст») – 17,4% та Михайла Мудрика («Шахтар») – 15,3%.

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Найкращим тренером визнали Патріка ван Леувена з «Зорі», під керівництвом якого луганці здобули 10 очок в 5 жовтневих матчах – 36,6% голосів.

Також на тренерську нагороду претендували Олександр Кучер («Дніпро-1») – 28,8%, Юрій Гура («Олександрія») – 14,2%, Ігор Йовичевич («Шахтар») – 12,6% та Ярослав Вишняк («Колос») – 7,8%.

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Раніше лідер «Шахтаря» натякнув, що хоче піти з команди.