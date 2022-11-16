Футбольний тренер Ребров повернувся до Києва: оголошено причину візиту

Український тренер «Аль-Айна» Сергій Ребров приїхав до Києва з волонтерською місією

48-річний тренер Сергій Ребров завітав до Головного військового клінічного шпиталю, щоб провідати українських воїнів. Він подарував футбольні м'ячі зі своїми автографами та спортивний одяг, а також сфотографувався із захисниками України та подякував їм. Про це повідомляє Телеграм-канал «Бомбардир».

«Хлопці, ви всі – герої! Кожного дня ви і ваші побратими це доводять. Ви вже звільнили Харківщину та Херсон, чим надали всім українцям відчуття щастя та гордості. Пишаємося вами», – сказав Ребров.

Окрім візиту до військового шпиталю, Ребров відвідав і Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, де поспілкувався з майбутніми військовослужбовцями ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше була інформація, що у Сергія Станіславовича була зустріч з представниками УАФ.

Також Ребров розповів, що зробив із годинником, який йому подарував Путін.