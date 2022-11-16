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Футбольний тренер Ребров повернувся до Києва: оголошено причину візиту

Юрій Лящук
glavcom.ua
Футбольний тренер Ребров повернувся до Києва: оголошено причину візиту
Ребров відвідав українських військових
фото із соцмереж

Український тренер «Аль-Айна» Сергій Ребров приїхав до Києва з волонтерською місією

48-річний тренер Сергій Ребров завітав до Головного військового клінічного шпиталю, щоб провідати українських воїнів. Він подарував футбольні м'ячі зі своїми автографами та спортивний одяг, а також сфотографувався із захисниками України та подякував їм. Про це повідомляє Телеграм-канал «Бомбардир».

«Хлопці, ви всі – герої! Кожного дня ви і ваші побратими це доводять. Ви вже звільнили Харківщину та Херсон, чим надали всім українцям відчуття щастя та гордості. Пишаємося вами», – сказав Ребров.

Окрім візиту до військового шпиталю, Ребров відвідав і Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, де поспілкувався з майбутніми військовослужбовцями ЗСУ.

Футбольний тренер Ребров повернувся до Києва: оголошено причину візиту фото 1

Раніше була інформація, що у Сергія Станіславовича була зустріч з представниками УАФ.

Також Ребров розповів, що зробив із годинником, який йому подарував Путін.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЗСУ Сергій Ребров

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