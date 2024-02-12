У Кенії трагічно загинув найшвидший марафонець планети

Влітку Келвін Кіптум мав поборотися за олімпійське золото в Парижі

Чинний рекордсмен світу в марафонському бігу Келвін Кіптум загинув у Кенії разом зі своїм тренером в автокатастрофі. ДТП сталася у неділю, 11 лютого. Про це повідомляє Guardian.

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Поліція повідомила, що 24-річний Кіптум втратив контроль над своїм автомобілем під час поїздки до Каптагату на південному заході Кенії о 23.00 за місцевим часом. Його тренер Жерве Хакізімана також загинув внаслідок катастрофи. Обидва загинули миттєво. Дівчину, яка перебувала на пасажирському сидінні, доправили до лікарні з серйозними травмами.

Келвін Кіптум зі своїм тренером фото з відкритих джерел

Свої співчуття висловив прем'єр-міністр Кенії Раїла Одинга.

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«Руйнівні новини, оскільки ми оплакуємо втрату чудової людини, Келвіна Кіптума, світового рекордсмена та ікони кенійської легкої атлетики. Разом зі своїм тренером він трагічно загинув сьогодні ввечері внаслідок нещасного випадку. Наша нація сумує за глибокою втратою справжнього героя», – написав посадовець на платформі Х.

Devastating news as we mourn the loss of a remarkable individual, Kelvin Kiptum, World Record holder and Kenyan athletics icon. Together with his coach, they tragically passed on in an accident tonight. 1/2 pic.twitter.com/1Dmgyyhsk4 — Raila Odinga (@RailaOdinga) February 11, 2024

Минулого тижня світовий рекорд Кіптума – 2 години 0 хвилин 35 секунд, що на 34 секунди менше за колишній рекорд Еліуда Кіпчоге, був підтверджений Всесвітньою федерацією легкої атлетики. Нещодавно Кіптум оголосив про плани стати першим спортсменом, який пробіжить офіційний марафон менш ніж за дві години у квітні у Роттердамі.

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У квітні 2023 року Кіптум виграв Лондонський марафон, а в жовтні – встановив світовий рекорд у Чикаго. Спортсмен лише тричі виходив на старт великих марафонів і щоразу виявлявся непереможним. Влітку він мав поборотися за олімпійське золото в Парижі.

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Стало відомо, що ексгравець збірної України з баскетболу помер у віці 33 років.