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У Кенії трагічно загинув найшвидший марафонець планети

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Кенії трагічно загинув найшвидший марафонець планети
Марафонець Келвін Кіптум з Кенії
фото з відкритих джерел

Влітку Келвін Кіптум мав поборотися за олімпійське золото в Парижі

Чинний рекордсмен світу в марафонському бігу Келвін Кіптум загинув у Кенії разом зі своїм тренером в автокатастрофі. ДТП сталася у неділю, 11 лютого. Про це повідомляє Guardian.

Поліція повідомила, що 24-річний Кіптум втратив контроль над своїм автомобілем під час поїздки до Каптагату на південному заході Кенії о 23.00 за місцевим часом. Його тренер Жерве Хакізімана також загинув внаслідок катастрофи. Обидва загинули миттєво. Дівчину, яка перебувала на пасажирському сидінні, доправили до лікарні з серйозними травмами.

Келвін Кіптум зі своїм тренером
Келвін Кіптум зі своїм тренером
фото з відкритих джерел

Свої співчуття висловив прем'єр-міністр Кенії Раїла Одинга.

«Руйнівні новини, оскільки ми оплакуємо втрату чудової людини, Келвіна Кіптума, світового рекордсмена та ікони кенійської легкої атлетики. Разом зі своїм тренером він трагічно загинув сьогодні ввечері внаслідок нещасного випадку. Наша нація сумує за глибокою втратою справжнього героя», – написав посадовець на платформі Х.

Минулого тижня світовий рекорд Кіптума – 2 години 0 хвилин 35 секунд, що на 34 секунди менше за колишній рекорд Еліуда Кіпчоге, був підтверджений Всесвітньою федерацією легкої атлетики. Нещодавно Кіптум оголосив про плани стати першим спортсменом, який пробіжить офіційний марафон менш ніж за дві години у квітні у Роттердамі.

У квітні 2023 року Кіптум виграв Лондонський марафон, а в жовтні – встановив світовий рекорд у Чикаго. Спортсмен лише тричі виходив на старт великих марафонів і щоразу виявлявся непереможним. Влітку він мав поборотися за олімпійське золото в Парижі.

Нагадаємо, у Німеччині вбито 17-річного українського баскетболіста. На Єрмакова та його друга напали з ножами на вулиці.

«Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони – українці. Вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації», – зазначається у дописі.

Стало відомо, що ексгравець збірної України з баскетболу помер у віці 33 років.

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Теги: золото тренер рекорд українці марафон міністр

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