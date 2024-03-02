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Шалені гроші. Шевченко озвучив дефіцит бюджету Української асоціації футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Шалені гроші. Шевченко озвучив дефіцит бюджету Української асоціації футболу
В УАФ виникли проблеми з коштами

Шевченко: У нас дефіцит бюджету 105 млн грн

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко розповів в інтерв'ю Tribuna.com про дефіцит бюджету асоціації.

«У нас дефіцит бюджету 105 мільйонів гривень», – заявив Шевченко.

Він також зазначив, що після аудиту стане зрозуміло, чому виник дефіцит бюджету УАФ.

«Потрібно почекати, оскільки робиться аудит за 9 років. І це не лише фінансовий аудит, а й операційний – аналізується адміністративна діяльність УАФ і це ускладнює процес. Я знаю, що журналісти люблять конкретику, але поки я не скажу вам більш точно, коли аудит закінчиться. Але про результати перевірки всі дізнаються», – наголосив президент Української асоціації футболу.

Нагадаємо, що Львівський апеляційний суд скасував рішення про продовження арешту для експрезидента Української асоціації футболу Андрія Павелка у справі про розкрадання коштів.

У 2018 році програма «Схеми» провела розслідування, за результатами якого журналісти запідозрили УАФ та її президента Андрія Павелка у корупції через завод із виготовлення штучних полів. Згодом Павелко потрапив за ґрати.

Теги: Українська асоціація футболу НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко

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