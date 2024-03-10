Ексфутболіст збірної Росії заявив, що більшість населення РФ втомилася від війни
«Більшість утомилася від цього конфлікту. Вони хочуть жити мирно та без проблем»
Колишній півзахисник іспанської «Сельти» та збірної Росії Олександр Мостовий в інтерв'ю іспанському виданню AS розповів про ставлення населення РФ до війни проти України.
Зокрема, він розповів про зміну настроїв в країні-агресорці.
«Так, це було досить помітно з самого початку (зміна настроїв у РФ – ред.). У Москві трохи менше, тому що це величезне місто, яке створює свій космос, але виїжджаючи з міста, бачиш, що люди вже не такі щасливі, як раніше. Більшість утомилася від цього конфлікту. Вони хочуть жити мирно та без проблем», – заявив Мостовий
Також він зазначив, що у Росії треба бути дуже обережним з тим, що ви кажете.
Нагадаємо, що Мостовий у складі збірної Росії був учасником чемпіонату світу 1994 року в США, чемпіонату Європи 1996 року в Англії, чемпіонату світу 2002 року в Японії і Південній Кореї, а також чемпіонату Європи 2004 року в Португалії.
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