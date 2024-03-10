Ексфутболіст збірної Росії заявив, що більшість населення РФ втомилася від війни

Мостовий зазначив, що у Росії треба бути дуже обережним з тим, що ви кажете

«Більшість утомилася від цього конфлікту. Вони хочуть жити мирно та без проблем»

Колишній півзахисник іспанської «Сельти» та збірної Росії Олександр Мостовий в інтерв'ю іспанському виданню AS розповів про ставлення населення РФ до війни проти України.

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Зокрема, він розповів про зміну настроїв в країні-агресорці.

«Так, це було досить помітно з самого початку (зміна настроїв у РФ – ред.). У Москві трохи менше, тому що це величезне місто, яке створює свій космос, але виїжджаючи з міста, бачиш, що люди вже не такі щасливі, як раніше. Більшість утомилася від цього конфлікту. Вони хочуть жити мирно та без проблем», – заявив Мостовий

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Також він зазначив, що у Росії треба бути дуже обережним з тим, що ви кажете.

Нагадаємо, що Мостовий у складі збірної Росії був учасником чемпіонату світу 1994 року в США, чемпіонату Європи 1996 року в Англії, чемпіонату світу 2002 року в Японії і Південній Кореї, а також чемпіонату Європи 2004 року в Португалії.