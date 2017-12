Румунський коментатор змушений був вести репортаж зі своєї автівки (відео)

Причиною тому стала негода, яка супроводжувала поєдинок Кубку Румунії

Матч Кубку Румунії між «Унірею» зі Слобозії та «Політехнікою» з міста Ясси пройшов в екстремальних умовах.

У Слобозії лив дощ, який доставив незручності не тільки футболістам і вболівальникам.

На стадіоні команди третього дивізіону не знайшлося нормальної коментаторської кабінки.

В результаті цього коментатору довелося заховати дорогу апаратуру у себе у машині та вести репортаж звідти.

Стадіон «Унірі» розрахований на 6 тисяч осіб, але підтримати команду наважилися лише 400 уболівальників.

«Політехніка» перемогла з рахунком 2:0.

