Румунський коментатор змушений був вести репортаж зі своєї автівки (відео)
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Причиною тому стала негода, яка супроводжувала поєдинок Кубку Румунії
Матч Кубку Румунії між «Унірею» зі Слобозії та «Політехнікою» з міста Ясси пройшов в екстремальних умовах.
У Слобозії лив дощ, який доставив незручності не тільки футболістам і вболівальникам.
На стадіоні команди третього дивізіону не знайшлося нормальної коментаторської кабінки.
В результаті цього коментатору довелося заховати дорогу апаратуру у себе у машині та вести репортаж звідти.
Стадіон «Унірі» розрахований на 6 тисяч осіб, але підтримати команду наважилися лише 400 уболівальників.
«Політехніка» перемогла з рахунком 2:0.
Football broadcasting at its best. Because of the weather & stadium conditions, the commentator for the game between Slobozia and Iasi had to do his job FROM HIS CAR. Epic stuff. Epic Romania. Source for Video: Telekom Sport pic.twitter.com/3nxoaMNeEN— Emanuel Roşu (@Emishor) 29 листопада 2017 р.