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    Румунський коментатор змушений був вести репортаж зі своєї автівки (відео)

    Причиною тому стала негода, яка супроводжувала поєдинок Кубку Румунії
    Матч Кубку Румунії між «Унірею» зі Слобозії та «Політехнікою» з міста Ясси пройшов в екстремальних умовах. У Слобозії лив дощ, який доставив незручності не тільки футболістам і вболівальникам. На стадіоні команди третього дивізіону не знайшлося нормальної коментаторської кабінки. В результаті цього коментатору довелося
    • Сьогодні, 07:54
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    Причиною тому стала негода, яка супроводжувала поєдинок Кубку Румунії

    Матч Кубку Румунії між «Унірею» зі Слобозії та «Політехнікою» з міста Ясси пройшов в екстремальних умовах.

    У Слобозії лив дощ, який доставив незручності не тільки футболістам і вболівальникам.

    На стадіоні команди третього дивізіону не знайшлося нормальної коментаторської кабінки.

    В результаті цього коментатору довелося заховати дорогу апаратуру у себе у машині та вести репортаж звідти.

    Стадіон «Унірі» розрахований на 6 тисяч осіб, але підтримати команду наважилися лише 400 уболівальників.

    «Політехніка» перемогла з рахунком 2:0.

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