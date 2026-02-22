Головна Спорт Новини
Олімпіада. Росіянка, яка незаконно їздила в Крим, взяла чужі лижі та отримала дискваліфікацію

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Олімпіада. Росіянка, яка незаконно їздила в Крим, взяла чужі лижі та отримала дискваліфікацію
Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах

Непряєва: Мене паніка охопила, коли я усвідомила на спуску, що лижі не мої

Результат росіянки Дар'ї Непряєвої у марафонських перегонах на Олімпійських іграх були анульовані за порушення правил при зміні лиж. Про це повідомляє «Главком».

Дискваліфікація Непряєвої

Більшу частина дистанції Непряєва пройшла не на своїх лижах.

Після подолання відсічки 21,6 км росіянка помилково заїхала в бокс німкені Катарини Хенні Дотцлер і використала її лижі.

Лижниця з Німеччини фінішувала 9-ю, Непряєва – 11-ю.

«Мене паніка охопила, коли я усвідомила на спуску, що лижі не мої. Я дізналася, що мене можуть зняти, і не знала, що робити. У голові не було розуміння, що відбувається. Мені дуже соромно», – сказала Непряєва.

Незаконний перетин кордону України Непряєвою

Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах.

Вона, як і інші російські лижники, перетинала кордон України незаконно без проходження митного та прикордонного контролю згідно з законами нашої країни.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що в шістнадцятий день Олімпіади 2026 розігрується п'ять комплектів нагород

