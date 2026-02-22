Олімпіада 2026. Усі медалісти за 21 лютого

Вид спорту Дисципліна Золото Срібло Бронза Лижні перегони Масстарт, чоловіки Йоганнес Гесфлот Клебо (Норвегія) Мартін Левстрем Нюнґет (Норвегія) Еміль Іверсен (Норвегія) Фристайл Лижний крос, чоловіки Сімоне Деромедіс (Італія) Федеріко Томазоні (Італія) Алекс Фіва (Швейцарія) Біатлон Масстарт, жінки Осіян Мішелон (Франція) Жулія Сімон (Франція) Тереза Воборнікова (Чехія) Фристайл Лижна акробатика, змішана команда США Швейцарія Китай Ковзани Масстарт, чоловіки Йорріт Бергсма (Нідерланди) Віктор Гальд Торуп (Данія) Андреа Джованіні (Італія) Ковзани Масстарт, жінки Марейке Груневауд (Нідерланди) Івані Блонден (Канада) Мія Манджанелло (США) Лижний альпінізм Змішана естафета Франція Швейцарія Іспанія Керлінг Чоловіки Канада Велика Британія Швейцарія Бобслей Двійки, жінки Екіпаж Лаури Нольте (Німеччина) Екіпаж Лізи Буквіц (Німеччина) Екіпаж Кейлі Армбрастер Гамфріс (США)

Підсумки медальних дисциплін

У лижних перегонах сталося дежавю першої гонки Олімпіади, скіатлону. Тоді Йоганнес Гесфлот Клебо відсиджувався за своїми суперниками в групі, знаючи, що ніхто не має настільки потужного фінішного спурту, як у нього. Цеж відбулося у 50-кілометровому масстарті: Клебо дихав у спину своєму співвітчизнику Мартіну Левстрему Нюнґету, обійшовши його в підсумку на заключних метрах дистанції. Для норвежця ця Олімпіада стала історичною, адже він виграв абсолютно всі гонки, довівши свою колекцію нагород найвищої проби до 11. Третім у цій гонці став ще один норвежець, чемпіон світу 2021 року Еміль Іверсен.

У фристайлі відбулися розіграші одразу двох комплектів нагород. У лижному кросі Сімоне Деромедіс провів блискучий турнір, вигравши усі заїзди, починаючи з 1/8 фіналу. Другим став його колега за збірною Федеріко Томазоні, а третім - віцечемпіон минулих Ігор Алекс Фіва.

У лижній акробатиці змагання змішаних команд вийшли настільки хаотичними, що бали були набагато нижчими, ніж на рівні етапів Кубка світу. Усе через те, що команди багато ризикували, і траплялося безліч падінь. Не оминули вони і головних фаворитів, команду Китаю, яким не щастить у цій дисципліні так, як в особистих змаганнях. Вони посіли третю позицію, поступившись Швейцарії з Ное Ротом і Пірміном Вернером, а також США, яке майже новим складом захистило своє золото.

У біатлоні жіночий масстарт міг подарувати несподівану чемпіонку. Чешка Тереза Воборнікова після першого рубежу йшла лише у третьому десятку і навряд могла б подумати, що боротиметься за високі місця. Однак всі наступні стрільби вона завершила з нулем, що вивело її на сенсаційне перше місце перед останнім колом. Щоправда, втримати свою перевагу вона не зуміла: її обійшли дві француженки, Осіян Мішелон і Жулія Сімон. Однак на подіумі чешці місце все ж знайшлося і вона виборола дебютну для себе бронзу.

У ковзанярському спорті відбулися дві гонки з масовим стартом, які традиційно підбивають підсумки змагань цього виду спорту. Фактично, ця дисципліна нагадує велотрекову гонку за очками з єдиним суттєвим винятком. Якщо у велосипедній аналогії змагань фінішний спринт дає подвоєну кількість очок, то у ковзанах фініш дає майже все: першому місцю дають 60 очок, другому – 40, третьому – 20. Саме через цю логіку жодна з підсумкової трійки у жінок не рвала жили на проміжних позначках, а просто чекала фінішу для заключної атаки. Сильнішою змогла стати Марейке Груневауд, яка обійшла Івані Блонден та Мію Манджанелло.

У чоловіків ситуація відрізнялася, адже Йорріт Бергсма і Віктор Гальд Торуп чергувалися перемогами на проміжних спринтах, і безпосередньо вели боротьбу за золото. У підсумку першим став Бергсма, другим – Торуп, а третім – італієць Андреа Джованіні, який обійшов дворазового олімпійського чемпіона Джордана Штольца.

У лижному альпінізмі змішана естафета не відзначилася особливою інтригою по дистанції. Дві перші команди, Франція і Швейцарія, лідирували упродовж усієї гонки, а Іспанія з початку другого етапу вийшла на третє місце. Саме ці три команди у підсумку і завоювали перші в історії медаль для змішаних естафет в альпінізмі на Олімпіадах.

У керлінгу чоловіча команда Канади постійно перебувала за крок від золота на рівні Чемпіонатів світу. На щастя для цієї країни, вони зуміли перервати серію поразок у фіналах світових першостец перемогою на Олімпійських іграх 2026, де у фіналі здолали потужних шотландців, які представляють Велику Британію. Третьою стала Швейцарія, яка перемогла у Норвегії.

У бобслеї Лаура Нольте після поразки в монобобі не могла дозволити собі ще один подібний промах. Її налаштування на захист титулу в двійках з Деборою Леві були настільки серйозним, що в підсумку вони привезли своїм найближчим переслідувачкам понад пів секунди гандикапу. Ними були Ліза Буквіц і Нееле Шутен, у якої в кар'єрі були лише перемоги на рівні Кубка світу чи Чемпіонату Європи. Третьою знову стала Кайлі Армбрастер Гамфріс, лише цього разу бронзу вона здобула у тандемі з Джасмін Джонс.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026