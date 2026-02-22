Олімпіада 2026. Усі медалісти за 21 лютого
П'ятнадцятий день дав змогу Нідерландам увірватися до трійки найкращих
У суботу, 21 лютого, відбулися чергові медальні змагання Олімпіади 2026. Про це повідомляє «Главком».
У п'ятнадцятий змагальний день у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно дев'ять комплектів нагород у семи різних видах спорту. Спортсмени змагалися за медалі у ковзанярському спорті, біатлоні, фристайлі, лижних перегонах, лижному альпінізмі та керлінгу.
Нижче ви можете побачити список усіх медалістів сьогоднішнього дня. На жаль, Україна має у своєму активі нуль нагород.
Усі медалісти 21 лютого
|Вид спорту
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Лижні перегони
|Масстарт, чоловіки
|Йоганнес Гесфлот Клебо (Норвегія)
|Мартін Левстрем Нюнґет (Норвегія)
|Еміль Іверсен (Норвегія)
|Фристайл
|Лижний крос, чоловіки
|Сімоне Деромедіс (Італія)
|Федеріко Томазоні (Італія)
|Алекс Фіва (Швейцарія)
|Біатлон
|Масстарт, жінки
|Осіян Мішелон (Франція)
|Жулія Сімон (Франція)
|Тереза Воборнікова (Чехія)
|Фристайл
|Лижна акробатика, змішана команда
|США
|Швейцарія
|Китай
|Ковзани
|Масстарт, чоловіки
|Йорріт Бергсма (Нідерланди)
|Віктор Гальд Торуп (Данія)
|Андреа Джованіні (Італія)
|Ковзани
|Масстарт, жінки
|Марейке Груневауд (Нідерланди)
|Івані Блонден (Канада)
|Мія Манджанелло (США)
|Лижний альпінізм
|Змішана естафета
|Франція
|Швейцарія
|Іспанія
|Керлінг
|Чоловіки
|Канада
|Велика Британія
|Швейцарія
|Бобслей
|Двійки, жінки
|Екіпаж Лаури Нольте (Німеччина)
|Екіпаж Лізи Буквіц (Німеччина)
|Екіпаж Кейлі Армбрастер Гамфріс (США)
Підсумки медальних дисциплін
У лижних перегонах сталося дежавю першої гонки Олімпіади, скіатлону. Тоді Йоганнес Гесфлот Клебо відсиджувався за своїми суперниками в групі, знаючи, що ніхто не має настільки потужного фінішного спурту, як у нього. Цеж відбулося у 50-кілометровому масстарті: Клебо дихав у спину своєму співвітчизнику Мартіну Левстрему Нюнґету, обійшовши його в підсумку на заключних метрах дистанції. Для норвежця ця Олімпіада стала історичною, адже він виграв абсолютно всі гонки, довівши свою колекцію нагород найвищої проби до 11. Третім у цій гонці став ще один норвежець, чемпіон світу 2021 року Еміль Іверсен.
У фристайлі відбулися розіграші одразу двох комплектів нагород. У лижному кросі Сімоне Деромедіс провів блискучий турнір, вигравши усі заїзди, починаючи з 1/8 фіналу. Другим став його колега за збірною Федеріко Томазоні, а третім - віцечемпіон минулих Ігор Алекс Фіва.
У лижній акробатиці змагання змішаних команд вийшли настільки хаотичними, що бали були набагато нижчими, ніж на рівні етапів Кубка світу. Усе через те, що команди багато ризикували, і траплялося безліч падінь. Не оминули вони і головних фаворитів, команду Китаю, яким не щастить у цій дисципліні так, як в особистих змаганнях. Вони посіли третю позицію, поступившись Швейцарії з Ное Ротом і Пірміном Вернером, а також США, яке майже новим складом захистило своє золото.
У біатлоні жіночий масстарт міг подарувати несподівану чемпіонку. Чешка Тереза Воборнікова після першого рубежу йшла лише у третьому десятку і навряд могла б подумати, що боротиметься за високі місця. Однак всі наступні стрільби вона завершила з нулем, що вивело її на сенсаційне перше місце перед останнім колом. Щоправда, втримати свою перевагу вона не зуміла: її обійшли дві француженки, Осіян Мішелон і Жулія Сімон. Однак на подіумі чешці місце все ж знайшлося і вона виборола дебютну для себе бронзу.
У ковзанярському спорті відбулися дві гонки з масовим стартом, які традиційно підбивають підсумки змагань цього виду спорту. Фактично, ця дисципліна нагадує велотрекову гонку за очками з єдиним суттєвим винятком. Якщо у велосипедній аналогії змагань фінішний спринт дає подвоєну кількість очок, то у ковзанах фініш дає майже все: першому місцю дають 60 очок, другому – 40, третьому – 20. Саме через цю логіку жодна з підсумкової трійки у жінок не рвала жили на проміжних позначках, а просто чекала фінішу для заключної атаки. Сильнішою змогла стати Марейке Груневауд, яка обійшла Івані Блонден та Мію Манджанелло.
У чоловіків ситуація відрізнялася, адже Йорріт Бергсма і Віктор Гальд Торуп чергувалися перемогами на проміжних спринтах, і безпосередньо вели боротьбу за золото. У підсумку першим став Бергсма, другим – Торуп, а третім – італієць Андреа Джованіні, який обійшов дворазового олімпійського чемпіона Джордана Штольца.
У лижному альпінізмі змішана естафета не відзначилася особливою інтригою по дистанції. Дві перші команди, Франція і Швейцарія, лідирували упродовж усієї гонки, а Іспанія з початку другого етапу вийшла на третє місце. Саме ці три команди у підсумку і завоювали перші в історії медаль для змішаних естафет в альпінізмі на Олімпіадах.
У керлінгу чоловіча команда Канади постійно перебувала за крок від золота на рівні Чемпіонатів світу. На щастя для цієї країни, вони зуміли перервати серію поразок у фіналах світових першостец перемогою на Олімпійських іграх 2026, де у фіналі здолали потужних шотландців, які представляють Велику Британію. Третьою стала Швейцарія, яка перемогла у Норвегії.
У бобслеї Лаура Нольте після поразки в монобобі не могла дозволити собі ще один подібний промах. Її налаштування на захист титулу в двійках з Деборою Леві були настільки серйозним, що в підсумку вони привезли своїм найближчим переслідувачкам понад пів секунди гандикапу. Ними були Ліза Буквіц і Нееле Шутен, у якої в кар'єрі були лише перемоги на рівні Кубка світу чи Чемпіонату Європи. Третьою знову стала Кайлі Армбрастер Гамфріс, лише цього разу бронзу вона здобула у тандемі з Джасмін Джонс.
Медальний залік Олімпійських ігор 2026
Перед останнім днем Олімпіади Німеччина намагатиметься зачепитися за п'ятірку найкращих. Суттєвих змін у трійці бути не може, адже ані Італія, ані Нідерланди не мають претендентів на золото в заключний день. Своєрідною інтригою може стати те, чи потрапить Швеція до шістки найкращих, адже у неї є шанс на нагороди в жіночому масстарті і керлінгу.
Нагадаємо, що в шістнадцятий день Олімпіади 2026 буде розіграно п'ять комплектів нагород.
