Гераскевич закликав позбавити Бубку звання Герой України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Гераскевич закликав позбавити Бубку звання Герой України
Гераскевич: Пан Бубка має бізнес на окупованих територіях

Гераскевич: Бубка вже себе показав як людина, яка підігрує російським інтересам

Скелетоніст Владислав Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» заявив, що Сергій Бубка має бути позбавленим звання Герой України.

Що сказав Владислав Гераскевич

«Я вже давно твердо переконаний, що це звання (Герой України – «Главком») він (Сергій Бубка – «Главком») не має носити. Бубка вже себе показав як людина, яка підігрує російським інтересам. Це вже було відомо, коли була історія зі змаганнями World Masters Games, коли там дозволили використання російських прапорів. Пан Бубка має бізнес на окупованих територіях. Загалом, його позиція, вже, мені здається, зрозуміла кожному. Я вкотре закликаю: ця людина не має носити звання Герой України. Це звання зараз здобувається досить високою ціною. На жаль, більшість його отримують вже посмертно. І те, що Бубка носить це звання, воно його сильно дуже знецінює», – заявив Гераскевич.

Сергій Бубка: що відомо

Сергій Бубка – український легкоатлет (стрибки із жердиною), шестиразовий разовий чемпіон світу, 35-разовий світовий рекордсмен, олімпійський чемпіон.

Міжнародна асоціація ігор майстрів (IMGA), яку очолює Сергій Бубка, дозволила російським спортсменам виступати із національною символікою на World Masters Games.

World Masters Games – найбільший у світі мультиспортивний фестиваль для ветеранів спорту, який відбувається кожні чотири роки. Змагання проходили з 17 по 30 травня 2025 року у Тайвані.

У них взяли участь понад 25 тисяч спортсменів з 107 країн, зокрема росіяни, які були в екіпіруванні з національною символікою та демонстрували прапори.

При цьому сторінка IMGA в інстаграмі репостила сторіс російських спортсменів. На одному з них спортсмени з України, Росії, Таджикістану та Литви і підпис: «Спорт об'єднує нас».

Бубка очолює організацію з 2022 року.

Теги: спорт Герой України Сергій Бубка скелетон Владислав Гераскевич

