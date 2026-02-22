Канада – США. Прогноз і анонс на фінал хокейного турніру Олімпіади-2026

США і Канада ще не зазнавали поразок на Олімпіаді-2026

На Олімпіаді-2026 залишилося провести один матч до визначення нових чемпіонів у чоловічому хокейному турнірі

У неділю, 22 лютого 2026 року, пройде фінальний поєдинок Олімпіади-2026 між чоловічими хокейними збірними США та Канади. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Канада – США

За оцінками GGBET, невелику перевагу має збірна Канади. На здобуття олімпійського золота Канадою запропоновано коефіцієнт 1,73. Потенційна загальна перемога США оцінена кефом 2,09.

Що стосується результату основного часу гри, то пропонуються такі варіанти: перемога Канади – 2,22, перемога США – 2,8, нічия – 4. Такі показники на 12:30 22 лютого 2026 року підготував GGBET.

Шлях команд до фіналу

Збірна Канади наразі здобула перемогу у всіх поєдинках Олімпіади.

На груповому етапі «Кленові листки» розгромили Францію (10:2), Чехію (5:0) та Швейцарію (5:1). А от плейоф для них вже не був таким простим.

В 1/4 фіналу Канада у напруженій грі перемогла Чехію – 4:3. У півфіналі канадці, забивши переможну шайбу за 36 секунд до кінця гри, здолали фінів – 3:2.

США теж впевнено пройшли груповий етап – були здобуті розгромні перемоги над Латвією (5:1), Данією (6:3) та Німеччиною (5:1).

У 1/4 фіналу американці лише в овертаймі змогли здолати шведів – 2:1. Півфінал вже не був таким складним – США розгромили Словаччину (6:2).

Де дивитися гру США – Канада

Фінальний поєдинок Олімпійських ігор між збірними США та Канади відбудеться у неділю, 22 лютого 2026 року. Початок – о 15:10 за київським часом.

Фінал Олімпіади-2026 наживо можна дивитися на сайті Суспільне Спорт. Також гру можна буде переглянути на телеканалах Суспільне Спорт і місцевих каналах Суспільного.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

