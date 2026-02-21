Головна Спорт Новини
Україна вперше за 16 років завершила зимову Олімпіаду без медалей

Ілля Мандебура
Фристайлістка Ангеліна Брикіна на Олімпіаді показала найскладніші стрибки у своєму житті
фото: Reuters

Попри відсутність медалей, українські спортсмени вісім разів потрапляли до десяток найсильніших

Збірна України офіційно завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі. Про це повідомляє «Главком»

Чому так сталося? 

Останньою теоретичною надією на нагороду був жіночий масстарт у лижних перегонах, запланований на неділю, 22 лютого, проте єдина представниця України Анастасія Нікон знялася зі змагань через хворобу. Таким чином, українці втретє в історії (після Солт-Лейк-Сіті-2002 та Ванкувера-2010) повертаються із зимових Ігор без позначок у медальному заліку.

Це сталося на фоні того, що цьогоріч українська делегація була чисельнішою, ніж на попередніх Іграх у Пекіні (46 атлетів проти 45). Найбільше представництво традиційно мав біатлон (10 осіб), саний спорт (10) та фристайл (9). 

Позаспортивні події

Олімпіада 2026 запам’ятається українцям надовго не стільки спортивними результатами, скільки низкою резонансних заборон щодо української символіки. Зокрема, скелетоніст Владислав Гераскевич був дискваліфікований за спробу виступати в «шоломі пам’яті» з фотографіями загиблих воїнів-спортсменів. Міжнародні федерації також заборонили цитату Ліни Костенко на екіпіруванні Олега Гандея та напис Be brave like Ukrainian на шоломі сноубордистки Катерини Коцар. Ці рішення викликали хвилю обурення в Україні, адже атлети намагалися нагадати світові про війну, в умовах якої вони готувалися до Ігор.

Найкращі результати України

Попри відсутність медалей, українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)

Нагадаємо, що український гірськолижник Дмитро Шеп'юк завершив змагання в слаломі Олімпіади 2026 з рекордом України. Він посів 32-ге місце за результатами двох спусків.

