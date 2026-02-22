Двоборець зіткнувся з обладнанням для чищення снігу на Олімпіаді: як це трапилося?

Бен Луміс не зазнав суттєвих пошкоджень

У четвер, 19 лютого 2026 року, під час командного спринту в двоборстві американський атлет Бен Луміс, розганяючись на трампліні, на великій швидкості зіткнувся з повітродувкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Деталі інциденту

Відкривали змагання у командному спринті традиційно стрибки з трампліну. Катастрофа трапилася під час виступу американця: один із волонтерів не встиг вчасно прибрати інструмент з траєкторії руху лижника, через що техніка зачепила плече Луміса в момент його спуску. Незважаючи на шокуючий момент, 27-річний Луміс проявив неабияку витримку. Удар прийшовся по дотичній: повітродувка лише подряпала комбінезон, не завдавши спортсмену фізичного болю.

Одразу після стрибка американець лише розчаровано похитав головою, що помітили коментатори трансляції. Пізніше в інтерв'ю Reuters спортсмен проявив розуміння ситуації, заявивши: «На жаль, один із них трохи запізнився з тим, щоб прибрати обладнання, але вони люди, і таке трапляється».

Відмова від повторної спроби

Згідно з правилами, через заваду з боку персоналу Лумісу запропонували знову спуститися з трампліну. Проте американець відмовився від цієї можливості. Своє рішення він пояснив двома факторами: по-перше, погодні умови погіршувалися, і свіжий сніг міг уповільнити лижню при другій спробі, а по-друге, він уже налаштувався на цей заїзд ментально. «Я був задоволений стрибком, і психологічно це вже був мій змагальний стрибок», – зазначив Бен. У парі з Нікласом Малацінскі він показав сьомий результат за підсумками стрибкової частини, відстаючи від лідерів на 43 секунди перед лижними перегонами.

Цікава біографія Луміса

Ця Олімпіада є вже третьою в кар'єрі американця, чий життєвий шлях відрізняється від більшості колег. Крім спорту, Бен є військовослужбовцем Національної гвардії США. Він неодноразово наголошував, що військова підготовка допомагає йому в спорті, а спортивна витривалість – у службі. Саме армійський гарт допоміг йому зберегти спокій у момент, коли на швидкості понад 90 км/год перед ним опинилася металева перешкода. У підсумку США фінішували на сьомій позиції після лижної гонки.

