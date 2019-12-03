За рік українські плавці оновили понад двох десятків національних рекордів



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Представник Київщини Роставлав Крижанівський - надія українського плавання

Найбільше разів підіймав національні показники Ростислав Крижанівський з Вишгорода

Національна федерація плавання України підбиває підсумки 2019 року, і за якого результатами оновила списки національних рекордів. Згідно зі статистикою українці оновили понад два десятки кращих національних показники. В тому числі чотири дорослих рекорди України.

Лідер вітчизняного плавання, рівнянин Михайло Романчук, окрім численних нагород, серед яких і медаль чемпіонату світу, в році що минає також відзначився національним рекордом. На дистанції 800 м вільним стилем Михайло покращив кращий український показник на міжнародних змаганнях у Стокгольмі, і встановив його на відмітку 7.42,49.

Запоріжець Сергій Шевцов 2019 року підняв національну планку на дистанції 100 м вільним стилем, новий рекорд України було встановлено на міжнародних змаганнях в Лондоні у басейні 25 м, і тепер кращий національний час становить 0.46,38.

Також дорослий рекорд України на дистанції 200 м батерфляєм оновив 2019 року дніпрянин Максим Кесіль, який на чемпіонаті світу в Кореї поліпшив показник до 1.54,79. А полтавчанин Богдан Касьян став автором нового рекорду України на дистанції 50 м на спині - 0.25,09, його хлопець встановив на Всесвітній Універсіаді в Неаполі.

Чотири національних юнацьких рекордів встановив 2019 року Ростислав Крижанівський з Вишгорода. Спортсмен відзначився на дистанціях 50 брас - 0.28,21; 100 брас - 1.01,88; 200 м брас -2.13,66. Також юнак став рекордсменом України у складі комбінованої змішаної естафети 4х100 м - квартет Вадим Науменко, Ростислав Крижанівський, Вікторія Костроміна, Карина Снітко , встановив новий юніорський рекорд країни 3.57,80 на Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі в Баку.

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Тричі цього року оновив національні рекорди серед юнаків волинянин Максим Ткачук. Хлопець поліпшим національні показники на дистанції 100 м вільним брасом (1.01,30)Ю 200 м брасом (2.12,96) та у складі естафети 4 х200 м вільним стилем (7.36,73). Цей результат команда з Луцька Ілля Петрочук, Олексій Стахір, Максим Ткачук, Антон Карасійчук, показав на чемпіонаті України у Запоріжжі . Нагадаємо, що ім’я Максима Ткачука цього сезону гучно пролунало на всю країну не лише через встановлені ним рекорди, і виступ на чемпіонаті світу, а й через скандал пов’язаний з його тренером Володимиром Самчуком. Як писав «Главком», наставника звільнили зі спортивної школи, поки він готував Максима до чемпіонату світу.

Киянин Владислав Бухов покращив юніорські рекорди країни на дистанціях 50 м вільним стилем (0.22,09) та 100 м вільним стилем (0.49,25).

Одесит встановив юнацькі рекорди країни на дистанціях Вадим Науменко 200 м комплексним плаванням (2.03,66) та 200 м на спині (2.03,01).

Даніїл Ткаченко з Вишгорода став власником нового юніорського рекорду України на дистанції 200 м на спині (2.00,80).