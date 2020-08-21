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    Семиразова чемпіонка турнірів Grand Slam стала суперницею української тенісистки

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    Вільямс вигравала Олімпійські ігри в Сіднеї, Пекіні та Лондоні - Семиразова чемпіонка турнірів Grand Slam стала суперницею української тенісистки
    Вільямс вигравала Олімпійські ігри в Сіднеї, Пекіні та Лондоні
    Twitter Вільямс

    Ястремська виступить проти титулованої спортсменки

    Відбулося жеребкування основної сітки турніру WTA Premier 5 – «Western & Southern Open», який стартував в Нью-Йорку.

    Друга ракетка України одеситка Даяна Ястремська, посіяна під 16 номером, у першому колі основної сітки змагатиметься із колишнім лідером рейтингу WTA - семикратною переможницею турнірів Grand Slam Вінас Вільямс.

    У разі успішного подолання стартового бар’єру, у другому раунді уродженка Одеси вийде на переможницю пари Хізер Вотсон (Велика Британія) – Бернарда Пера (США).

    Примітно, що 40-річна Вінус Вільямс є семиразовою чемпіонкою турнірів категорії «Великого шолома» й чотириразовою олімпійською чемпіонкою. В активі Вінус 49 виграних турнірів категорії WTA. Наразі вона обіймає 65 сходинку в світовому рейтингу.

    Основна сітка турніру «Western & Southern Open» відбудеться з 22 до 28 серпня в Нью-Йорку (перенесено з Цинциннаті).

    Зауважимо, що у 2020 році найвищим результатом Ястремської було потрапляння до фіналу турніру WTA Premier в Аделіїді, де вона поступилася австралійській першій ракетці світу Ешлі Барті.

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    теніс Даяна Ястремська Вінус Вільямс Бернарда Пера
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