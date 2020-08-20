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    Тенісистка Костюк розповіла про ставлення до політики у спорті

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    Костюк вигравала юнацький Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу - Тенісистка Костюк розповіла про ставлення до політики у спорті
    Костюк вигравала юнацький Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
    Twitter Костюк

    Тенісистка вважає спорт і політику пов’язаними речами

    Українська тенісистка Марта Костюк вважає, що спортсменам не варто ставити глобальні питання про політику, оскільки вони не володіють достатньою кількістю інформації.

    «Я навіть не знаю, чи є сенс ставити (якісь глобальні політичні питання – ред.) таким молодим спортсменам, і взагалі спортсменам. Я не говорю, що це різні речі, що спортсмени не мають стосунку до цього: просто вважаю, що атлети володіють дуже малою кількістю інформації. Аби мати поняття про політику і всі ці питання, треба володіти величезною кількістю інформації, щоб нікого не образити. Бо якщо ти не так щось говориш, одразу можеш стати ворогом народу», - наголосила тенісистка.

    Киянка підкреслила, що вважає себе патріоткою і пригадала, як ночувала на Майдані під час акцій протестів.   

    Наразі Костюк обіймає 137 місце в рейтингу WTA, а найвищою позицією її в кар’єрі було 116-те.

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    Джерело: Суспільне

    теніс політика Марта Костюк
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