Тенісистка Костюк розповіла про ставлення до політики у спорті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Костюк вигравала юнацький Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу Twitter Костюк

Тенісистка вважає спорт і політику пов’язаними речами

Українська тенісистка Марта Костюк вважає, що спортсменам не варто ставити глобальні питання про політику, оскільки вони не володіють достатньою кількістю інформації.

«Я навіть не знаю, чи є сенс ставити (якісь глобальні політичні питання – ред.) таким молодим спортсменам, і взагалі спортсменам. Я не говорю, що це різні речі, що спортсмени не мають стосунку до цього: просто вважаю, що атлети володіють дуже малою кількістю інформації. Аби мати поняття про політику і всі ці питання, треба володіти величезною кількістю інформації, щоб нікого не образити. Бо якщо ти не так щось говориш, одразу можеш стати ворогом народу», - наголосила тенісистка.

Киянка підкреслила, що вважає себе патріоткою і пригадала, як ночувала на Майдані під час акцій протестів.

Наразі Костюк обіймає 137 місце в рейтингу WTA, а найвищою позицією її в кар’єрі було 116-те.

Джерело: Суспільне