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    Переможниця двох турнірів «Великого шолому» відмовилась від участі на US Open

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    Халеп на турнірі в Празі - Переможниця двох турнірів «Великого шолому» відмовилась від участі на US Open
    Халеп на турнірі в Празі
    Twitter тенісистки Халеп

    Румунська тенісистка підкреслила, що вона прийняла таке рішення з міркувань здоров'я

    Друга ракетка світу румунка Сімона Халеп відмовилася від участі в розіграші Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open).

    «Я зважила всі фактори і врахувала всі виключні обставини, які склалися зараз, після чого прийняла рішення не їхати в Нью-Йорк. Я не поїду в Нью-Йорк, адже здоров'я для мене стоїть на першому місці», - сказано у повідомленні Халеп.

    Дворазова переможниця турнірів «Великого шолома» («Ролан Гаррос» у 2018 році і «Вімблдону» у 2019), яка минулого тижня тріумфувала на змаганнях у Празі, зізналася, що залишиться і буде тренуватися в Європі.

    Примітно, що чинна чемпіонка змагань канадка Б’янка Андреєску і перша ракетка світу Ешлі Барті з Австралії - серед інших гучних імен, які відмовилися від участі. Українка Еліна Світоліна, Кікі Бертенс з Нідерландів і Белінда Бенчіч зі Швейцарії також вирішили не грати в турнірі через пандемію COVID-19.

    Таким чином, з топ-10 світового рейтингу на турнірі на цю мить планують зіграти тільки Кароліна Плішкова, Софія Кенін, Серена Вільямс і Наомі Осака.

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    Джерело: twitter Халеп

    теніс Еліна Світоліна Сімона Халеп Б'янка Андреєску US Open
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