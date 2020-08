Переможниця двох турнірів «Великого шолому» відмовилась від участі на US Open

Румунська тенісистка підкреслила, що вона прийняла таке рішення з міркувань здоров'я

Друга ракетка світу румунка Сімона Халеп відмовилася від участі в розіграші Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open).

«Я зважила всі фактори і врахувала всі виключні обставини, які склалися зараз, після чого прийняла рішення не їхати в Нью-Йорк. Я не поїду в Нью-Йорк, адже здоров'я для мене стоїть на першому місці», - сказано у повідомленні Халеп.

After weighing up all the factors involved and with the exceptional circumstances in which we are living, I have decided that I will not travel to New York to play the @usopen



I always said I would put my health at the heart of my decision