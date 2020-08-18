Переможниця двох турнірів «Великого шолому» відмовилась від участі на US Open



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Халеп на турнірі в Празі Twitter тенісистки Халеп

Румунська тенісистка підкреслила, що вона прийняла таке рішення з міркувань здоров'я

Друга ракетка світу румунка Сімона Халеп відмовилася від участі в розіграші Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open).

«Я зважила всі фактори і врахувала всі виключні обставини, які склалися зараз, після чого прийняла рішення не їхати в Нью-Йорк. Я не поїду в Нью-Йорк, адже здоров'я для мене стоїть на першому місці», - сказано у повідомленні Халеп.

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After weighing up all the factors involved and with the exceptional circumstances in which we are living, I have decided that I will not travel to New York to play the @usopen



I always said I would put my health at the heart of my decision — Simona Halep (@Simona_Halep) August 17, 2020

Дворазова переможниця турнірів «Великого шолома» («Ролан Гаррос» у 2018 році і «Вімблдону» у 2019), яка минулого тижня тріумфувала на змаганнях у Празі, зізналася, що залишиться і буде тренуватися в Європі.

Примітно, що чинна чемпіонка змагань канадка Б’янка Андреєску і перша ракетка світу Ешлі Барті з Австралії - серед інших гучних імен, які відмовилися від участі. Українка Еліна Світоліна, Кікі Бертенс з Нідерландів і Белінда Бенчіч зі Швейцарії також вирішили не грати в турнірі через пандемію COVID-19.

Таким чином, з топ-10 світового рейтингу на турнірі на цю мить планують зіграти тільки Кароліна Плішкова, Софія Кенін, Серена Вільямс і Наомі Осака.

Джерело: twitter Халеп