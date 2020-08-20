Легендарний тенісист хоче втекти з Росії



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Євгеній Кафельников не приховує скептичного ставлення до російської дійсності Світлина - Спорт день за днем

Раніше Євгеній Кафельников закликав росіян відчепитися від України

Колишній тенісист і олімпійський чемпіон Євгеній Кафельников заявив, що зібрався покинути Росію. Пост доступний в Twitter-акаунті екс-спортсмена.

46-річний Кафельников зізнався, що не бачить майбутнього в Росії. За словами екс-тенісиста, він готовий оформити документи для дозволу на проживання в Європі.

Кафельников відомий негативним поглядом на російську дійсність. Зокрема, в квітні 2020-го він описав порядки, за якими живуть його співвітчизники, фразою «все не як у людей».

Також Євгеній радив співвітчизникам «відчепитися від України».

Кафельников – дворазовий переможець турнірів серії Grand Slam в одиночному розряді, а також володар золотої медалі Олімпіади 2000 року в Сіднеї.