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    Легендарний тенісист хоче втекти з Росії

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    Євгеній Кафельников не приховує скептичного ставлення до російської дійсності - Легендарний тенісист хоче втекти з Росії
    Євгеній Кафельников не приховує скептичного ставлення до російської дійсності
    Світлина - Спорт день за днем

    Раніше Євгеній Кафельников закликав росіян відчепитися від України

    Колишній тенісист і олімпійський чемпіон Євгеній Кафельников заявив, що зібрався покинути Росію. Пост доступний в Twitter-акаунті екс-спортсмена.

    46-річний Кафельников зізнався, що не бачить майбутнього в Росії. За словами екс-тенісиста, він готовий оформити документи для дозволу на проживання в Європі.

    Кафельников відомий негативним поглядом на російську дійсність. Зокрема, в квітні 2020-го він описав порядки, за якими живуть його співвітчизники, фразою «все не як у людей».

    Також Євгеній радив співвітчизникам «відчепитися від України».

    Кафельников – дворазовий переможець турнірів серії Grand Slam в одиночному розряді, а також володар золотої медалі Олімпіади 2000 року в Сіднеї.

     Читайте також: Євген Кафельников: «Спартак» - іграшка в руках палкого прихильника київського «Динамо»
    Росія теніс спорт поза політикою Євгеній Кафельников
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