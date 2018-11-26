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    Шаблісти з України здобули бронзові медалі на етапі кадетського циклу у Болгарії

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    Шаблісти з України здобули бронзові медалі на етапі кадетського циклу у Болгарії
    Фото: НФФУ

    Українці поступилися тільки у півфіналі, вигравши всі інші поєдинки

    Збірна України у складі Іллі Баранцова, Івана Гайсина, Василя Гумена та Дмитра Шостака виграла бронзу на етапі кадетського циклу з фехтування на шаблях.

    Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

    В 1/16 фіналу українці обіграли Грецію-4 (45:14), далі здобули перемогу над США-2 (45:37), а у бою за потрапляння у четвірку найсильніших вибили з боротьби команду Японії, закінчивши зустріч зі рахунком 45:41.

    У фінал дорогу українським шаблістам перегородила Росія-1, яка виграла у Баранцова, Гумена, Шостака та Гайсина з рахунком 45:39.

    У поєдинку за третє місце збірна України перемогла іншу команду з Росії з рахунком 45:35.

    В особистій першості українці не змогли пробитися на п'єдестал пошани. Тільки двоє з наших спортсменів – Василь Гумен і Єгор Семенов – потрапили в 1/16 турнірної таблиці, де поступилися.

    Раніше повідомлялося, що українські шпажисти здобули медалі на етапі кадетського циклу в Угорщині.

    українці Фехтування
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