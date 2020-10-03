Найближчі матчі збірної України можуть перенести у зв’язку з коронавірусом
Київ може не побачити поєдинків за участю топ-збірних
Через велику кількість заражених коронавірусом у Києві, техногенна комісія столичної міської держадміністрації на засіданні 2 жовтня не дозволила у місті проводити футбольні матчі з глядачами.
Проте, в Українська асоціація футболу наполегливо хоче провести найближчі поєдинки за участю національної збірної з уболівальниками, тому розглядається варіант перенесення майбутніх матчів команди України до Львова, де місцева влада попередньо дала добро на заповнення глядачами 30% місць на «Арені Львів». У найближчі дні УАФ повинна оголосити своє остаточне рішення.
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Збірна України зіграє домашні поєдинки Ліги націй проти Німеччини (10 жовтня) та Іспанії (13 жовтня), які заплановано провести у Києві.