Найближчі матчі збірної України можуть перенести у зв’язку з коронавірусом



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Фартовість «Арени Львів» перевіриться матчами з топ-збірними? Світлина - Перша приватна бастурмарня

Київ може не побачити поєдинків за участю топ-збірних

Через велику кількість заражених коронавірусом у Києві, техногенна комісія столичної міської держадміністрації на засіданні 2 жовтня не дозволила у місті проводити футбольні матчі з глядачами.

Проте, в Українська асоціація футболу наполегливо хоче провести найближчі поєдинки за участю національної збірної з уболівальниками, тому розглядається варіант перенесення майбутніх матчів команди України до Львова, де місцева влада попередньо дала добро на заповнення глядачами 30% місць на «Арені Львів». У найближчі дні УАФ повинна оголосити своє остаточне рішення.

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Збірна України зіграє домашні поєдинки Ліги націй проти Німеччини (10 жовтня) та Іспанії (13 жовтня), які заплановано провести у Києві.