Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Зниклого після землетрусу в Туреччині відомого футболіста знайдено мертвим

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зниклого після землетрусу в Туреччині відомого футболіста знайдено мертвим
Крістіан Атсу був півзахисником збірної Гани та турецького футбольного клубу «Хатайспор»
фото з відкритих джерел

Крістіан Атсу зник безвісти після землетрусу в Туреччині

Футболіста Крістіана Атсу, який зник безвісти після землетрусу в Туреччині, знайшли мертвим. Про це повідомив агент спортсмена Мурат Узунмехмет у Twitter.

Атсу був півзахисником збірної Гани та турецького футбольного клубу «Хатайспор».

Крім «Хатайспора», Атсу раніше також виступав за португальський «Порту», лондонський «Челсі» та іспанську «Малагу».

Раніше повідомлялося, що Крістіана Атсу вдалося врятувати з-під завалів, проте це виявилося неправдивою інформацією.

До цього стало відомо, що у тренера футбольного клубу «Сівасспор» Айхана Тенбелоглу загинули 15 родичів та близьких під час землетрусу в Туреччині.

Нагадаємо, станом на 17 лютого кількість загиблих внаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині та Сирії зросла до понад 45 тисяч.

У Міністерстві закордонних справ України 14 лютого повідомили, що внаслідок землетрусу у Туреччині загинули п’ятеро українців, зокрема родина із Запоріжжя.

Як повідомлялося, на десятий день після потужного землетрусу у Туреччині з-під завалів одного з будинків вдалося врятувати 17-річну дівчину.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розповів, що рятувальні роботи у зоні землетрусів продовжуватимуться доти, доки рятувальники не витягнуть з-під завалів останньої людини, що вижила.

Теги: землетрус Туреччина НОВИНИ ФУТБОЛУ навколофутбол

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошуково-рятувальні роботи досі тривають
Землетрус у Туреччині: кількість жертв перевищила 45 тис.
Сьогодні, 06:18
У Туреччині врятували дівчину, яка провела під завалами після землетрусу 10 днів
Провела під завалами 10 днів: у Туреччині врятовано ще одну жертву землетрусу
Вчора, 08:44
У Туреччині стався ще один землетрус
У Туреччині стався ще один землетрус
Вчора, 00:51

Новини

Зниклого після землетрусу в Туреччині відомого футболіста знайдено мертвим
Зниклого після землетрусу в Туреччині відомого футболіста знайдено мертвим
Відбір на Євро-2024: Хто очолить збірну України на матчі проти Англії 
Відбір на Євро-2024: Хто очолить збірну України на матчі проти Англії 
Допуск РФ та Білорусі до Олімпіади. Європарламент ухвалив резолюцію
Допуск РФ та Білорусі до Олімпіади. Європарламент ухвалив резолюцію
Чому мовчить Бубка? Нардепка Саладуха прокоментувала скандал із зникненням коштів від МОК
Чому мовчить Бубка? Нардепка Саладуха прокоментувала скандал із зникненням коштів від МОК
Прокуратура не змогла відсторонити Павелка від посади. Українська асоціація футболу зробила заяву
Прокуратура не змогла відсторонити Павелка від посади. Українська асоціація футболу зробила заяву
Олімпіада-2024. Чемпіонка світу пояснила, чому спортсмени обурені рішенням Гутцайта
Олімпіада-2024. Чемпіонка світу пояснила, чому спортсмени обурені рішенням Гутцайта

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Винищувачі для України. Польща знайшла альтернативу F-16
26K
Чому мовчить Бубка? Нардепка Саладуха прокоментувала скандал із зникненням коштів від МОК
21K
Олімпіада-2024. Чемпіонка світу пояснила, чому спортсмени обурені рішенням Гутцайта
13K
Ракетна атака: у Хмельницькому пролунали вибухи
9016
Продовження скандалу з «Ашан»: мережа дала офіційну відповідь
7527
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)

Новини

Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
Вчора, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
Вчора, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту