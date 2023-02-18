Зниклого після землетрусу в Туреччині відомого футболіста знайдено мертвим

Крістіан Атсу був півзахисником збірної Гани та турецького футбольного клубу «Хатайспор»

Крістіан Атсу зник безвісти після землетрусу в Туреччині

Футболіста Крістіана Атсу, який зник безвісти після землетрусу в Туреччині, знайшли мертвим. Про це повідомив агент спортсмена Мурат Узунмехмет у Twitter.

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Атсу був півзахисником збірної Гани та турецького футбольного клубу «Хатайспор».

Крім «Хатайспора», Атсу раніше також виступав за португальський «Порту», лондонський «Челсі» та іспанську «Малагу».

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Раніше повідомлялося, що Крістіана Атсу вдалося врятувати з-під завалів, проте це виявилося неправдивою інформацією.

До цього стало відомо, що у тренера футбольного клубу «Сівасспор» Айхана Тенбелоглу загинули 15 родичів та близьких під час землетрусу в Туреччині.

Нагадаємо, станом на 17 лютого кількість загиблих внаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині та Сирії зросла до понад 45 тисяч.

У Міністерстві закордонних справ України 14 лютого повідомили, що внаслідок землетрусу у Туреччині загинули п’ятеро українців, зокрема родина із Запоріжжя.

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Як повідомлялося, на десятий день після потужного землетрусу у Туреччині з-під завалів одного з будинків вдалося врятувати 17-річну дівчину.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розповів, що рятувальні роботи у зоні землетрусів продовжуватимуться доти, доки рятувальники не витягнуть з-під завалів останньої людини, що вижила.