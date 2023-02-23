Українська тенісистка після перемоги на турнірі в ОАЕ не потиснула руку росіянці

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з Оленою Остапенко з Латвії вийшла у півфінал турніру

У четвер, 23 лютого, українська тенисистка Людмила Кіченок перемогла у чвертьфінальному матчі на престижному турнірі серії WTA 1000 у місті Дубай. Після перемоги Кіченок не потиснула руку росіянці Вєрі Звонарьовій. Про це повідомляє видання «СПОРТ.UA».

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Змагання відбувалось у парному розряді між тандемами Людмила Кіченок/Олена Остапенко(Латвія) та Ян Чжаосюань(Китай)/Вєра Звонарьова (Росія). Перемогу в цьому поєдинку здобула пара Людмили та Олени у трьох сетах за 1 годину та 50 хвилин.

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Після завершення гри тенісистки в традиційному порядку підійшли до сітки, щоб подякувати одній одній за матч. Українка Кіченок потиснула руку китаянці Ян Чжаосюань, але не подала руку Вєрі Звонарьовій, яка представляє Росію.

У 1/2 фіналу Кіченок та Остапенко зіграють із російською парою Веронікою Кудерметовою та Людмилою Самсоновою.

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