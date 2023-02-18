Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Відбір на Євро-2024: Хто очолить збірну України на матчі проти Англії 

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Відбір на Євро-2024: Хто очолить збірну України на матчі проти Англії 
фото з відкритих джерел

Руслан Ротань поведе команду, але йдеться лише про один матч, адже влітку тренером футбольної збірної стане Сергій Ребров

У матчі проти Англії у відборі на Євро-2024 Україну очолить Руслан Ротань. Головний тренер молодіжної збірної країни стане виконуючим обов’язки головного тренера національної команди лише у стартовому поєдинку відбору на Євро-2024, повідомляють ЗМІ.

Як відомо, матч проти Англії відбудеться 26 березня на стадіоні «Вемблі». Журналісти наголошують на тому, що Ротань та його тренерський штаб вже оформлюють британські візи.

Призначення Ротаня узгоджене із Сергієм Ребровим, який має очолити збірну України влітку. Попри контракт із «Аль-Айном» до 30 червня, Ребров очолить «синьо-жовтих» в червні, до матчів відбору Євро-2024 проти Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня). Він завершить всі свої справи в ОАЕ в травні.

Про підписання контракту із 48-річним Ребровим мають оголосити в березні. За даними джерел, контракт буде розрахований на 8 років. В Українській асоціації футболу хочуть, щоб Сергій Ребров працював в збірній до ЧС-2030, за проведення якого Україна спільно бореться разом із Іспанією та Португалією. Оскільки УЄФА не дозволяє підписувати контракти більше, ніж на 5 років, угода з Ребровим буде підписана за схемою 4+4 або 2+2+2+2, повідомляють ЗМІ.

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року відбулося жеребкування кваліфікації Євро-2024. Суперниками України стали Англія, Італія, Північна Македонія та Мальта. Відбір на Євро-2024 відбуватиметься з березня по листопад 2023 року. Фінальна частина турніру відбудеться у червні/липні 2024 року. Матчі фінальної стадії прийматимуть 10 міст: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкірхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні й Штутгарт. 

Також у грудні стало відомо, що збірна Англії визначилася з тренером, який протистоятиме Україні у відборі на Євро-2024. Ним стане діючий головний тренер збірної Англії Ґарет Саутґейт, який продовжив роботу з командою навіть після вильоту з чемпіонату світу-2022.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Українська асоціація футболу Руслан Ротань Англія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Шахтар» обіграв французький «Ренн» у першому матчі плей-офф Ліги Європи
«Шахтар» обіграв французький «Ренн» у першому матчі плей-офф Ліги Європи
16 лютого, 22:05
Інцидент трапився ввечері 13 лютого в готелі Royal Seginus, де проживають обидві команди
Скандал у Туреччині: українські футболісти пояснили, чому побили росіян (відео)
14 лютого, 14:11
У гравця «Зорі» зупинилося серце під час тренування в Туреччині
У гравця «Зорі» зупинилося серце під час тренування в Туреччині
13 лютого, 21:41
УАФ випустила сувенірний календар із Україною без Закарпаття
УАФ випустила сувенірний календар із Україною без Закарпаття
13 лютого, 19:13
У чемпіонаті Тернопільської області Руслан Курдас провів 40 матчів, у яких відзначився 15 забитими м’ячами
Під Бахмутом загинув екскапітан футбольного клубу з Тернопільщини
29 сiчня, 14:28
«Шахтар» оскаржить рішення CAS через відмову в компенсації від ФІФА
«Шахтар» оскаржить рішення CAS у справі проти ФІФА
25 сiчня, 03:59

Новини

Відбір на Євро-2024: Хто очолить збірну України на матчі проти Англії 
Відбір на Євро-2024: Хто очолить збірну України на матчі проти Англії 
Допуск РФ та Білорусі до Олімпіади. Європарламент ухвалив резолюцію
Допуск РФ та Білорусі до Олімпіади. Європарламент ухвалив резолюцію
Чому мовчить Бубка? Нардепка Саладуха прокоментувала скандал із зникненням коштів від МОК
Чому мовчить Бубка? Нардепка Саладуха прокоментувала скандал із зникненням коштів від МОК
Прокуратура не змогла відсторонити Павелка від посади. Українська асоціація футболу зробила заяву
Прокуратура не змогла відсторонити Павелка від посади. Українська асоціація футболу зробила заяву
Олімпіада-2024. Чемпіонка світу пояснила, чому спортсмени обурені рішенням Гутцайта
Олімпіада-2024. Чемпіонка світу пояснила, чому спортсмени обурені рішенням Гутцайта
«Шахтар» обіграв французький «Ренн» у першому матчі плей-офф Ліги Європи
«Шахтар» обіграв французький «Ренн» у першому матчі плей-офф Ліги Європи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Чи буде масований авіаналіт окупантів на Україну: оцінка аналітиків ISW
42K
Як російські військовополонені просили вибачення в українців (відео)
18K
Олімпіада-2024. Чемпіонка світу пояснила, чому спортсмени обурені рішенням Гутцайта
13K
Чому мовчить Бубка? Нардепка Саладуха прокоментувала скандал із зникненням коштів від МОК
8695
Нові обстріли, шокуючі плани Кремля та знову землетрус: головне за ніч
7285
У Росії вибух на заводі, що виробляє детонатори: є жертви

Новини

Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
Вчора, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
Вчора, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту