Відбір на Євро-2024: Хто очолить збірну України на матчі проти Англії 

Руслан Ротань поведе команду, але йдеться лише про один матч, адже влітку тренером футбольної збірної стане Сергій Ребров

У матчі проти Англії у відборі на Євро-2024 Україну очолить Руслан Ротань. Головний тренер молодіжної збірної країни стане виконуючим обов’язки головного тренера національної команди лише у стартовому поєдинку відбору на Євро-2024, повідомляють ЗМІ.

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Як відомо, матч проти Англії відбудеться 26 березня на стадіоні «Вемблі». Журналісти наголошують на тому, що Ротань та його тренерський штаб вже оформлюють британські візи.

Призначення Ротаня узгоджене із Сергієм Ребровим, який має очолити збірну України влітку. Попри контракт із «Аль-Айном» до 30 червня, Ребров очолить «синьо-жовтих» в червні, до матчів відбору Євро-2024 проти Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня). Він завершить всі свої справи в ОАЕ в травні.

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Про підписання контракту із 48-річним Ребровим мають оголосити в березні. За даними джерел, контракт буде розрахований на 8 років. В Українській асоціації футболу хочуть, щоб Сергій Ребров працював в збірній до ЧС-2030, за проведення якого Україна спільно бореться разом із Іспанією та Португалією. Оскільки УЄФА не дозволяє підписувати контракти більше, ніж на 5 років, угода з Ребровим буде підписана за схемою 4+4 або 2+2+2+2, повідомляють ЗМІ.

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року відбулося жеребкування кваліфікації Євро-2024. Суперниками України стали Англія, Італія, Північна Македонія та Мальта. Відбір на Євро-2024 відбуватиметься з березня по листопад 2023 року. Фінальна частина турніру відбудеться у червні/липні 2024 року. Матчі фінальної стадії прийматимуть 10 міст: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкірхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні й Штутгарт.

Також у грудні стало відомо, що збірна Англії визначилася з тренером, який протистоятиме Україні у відборі на Євро-2024. Ним стане діючий головний тренер збірної Англії Ґарет Саутґейт, який продовжив роботу з командою навіть після вильоту з чемпіонату світу-2022.