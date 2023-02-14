Скандал у Туреччині: українські футболісти пояснили, чому побили росіян (відео)

Причиною сутички стала ганебна поведінка футболістів російської команди

У Туреччині, де зимовий тренувальний збір проводить команда УПЛ «Минай», сталася масова бійка між футболістами українського клубу та російського «Шинника» з Ярославля. Після того, як інцидент набув розголосу, з'явився офіційний коментар закарпатського ФК «Минай» із приводу вчорашньої бійки з російськими футболістами у турецькому готелі.

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«Причиною сутички стала ганебна поведінка футболістів російської команди щодо робітниці готелю та провокаційні вигуки у бік закарпатців. Інформація російських пропагандитських ЗМІ про те, що «минайці» змушували співати гімн представників «Шинника» і побили гравця в ліфті – традиційне марення. Бійка, але вже на поверсі, де зупинилися росіяни, і в рівних складах. Кількість постраждалих з боку «Шинника» лише підтверджує той факт, що росіяни своїх ще як «кидають», – йдеться у повідомленні.

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Вже після закінчення бою, коли «минайці» були в номерах, росіяни продовжили бійку між собою. «Тих, хто намагався зупинити сутичку, звинуватили у підтримці України. Втрутитись довелося місцевій поліції, щоб заспокоїти росіян», – заявляють у «Минаї».

Пресслужба команди також повідомляє, що відсутність росіян у готелі була їхньою головною вимогою до організаторів. Організатори відповідають, що поселити росіян погодився готель.

Як повідомлялося, в одному з готелів у Туреччині сталась масова бійка між українськими та російськими футболістами – ФК «Минай» з-під Ужгорода та ярославського «Шинніка». Інцидент трапився ввечері 13 лютого в готелі Royal Seginus, де проживають обидві команди.