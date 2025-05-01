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«Барселона» та «Інтер» розписали нічию у півфіналі Ліги чемпіонів 2024/25

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Барселона» та «Інтер» розписали нічию у півфіналі Ліги чемпіонів 2024/25
фото: Reuters

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені

В Іспанії на «Естадіо Олімпіко» відбувся перший матч півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Місцева «Барселона» та міланський «Інтер» зіграли в нічию 3:3, передає «Главком». 

Італійці приголомшили господарів вже в дебюті – Тюрам забив на першій хвилині, а Дюмфріс додав другий м’яч на 20-й.

Каталонці відігралися завдяки голам Ламіна Ямаля та Феррана Торреса.

У другому таймі Дюмфріс оформив дубль, але вже за дві хвилини автогол Яна Зоммера після удару Рафіньї знову вирівняв рахунок.

Матч-відповідь між «Інтером» та «Барселоною» відбудеться у вівторок, 6 травня о 22:00 за київським часом.

Варто зазначити, що до півфіналу Ліги чемпіонів «Барселона» вийшла після перемоги у двоматчевому протистоянні над «Боруссією».

У першій грі іспанці перемогла (4:0), натомість у грі-відповіді зазнали поразки (1:3). За сумою двох поєдинків каталонці пробились у півфінал.

Натомість «Інтер» на стадії 1/4 фіналу не зазнавав поразок: спершу на виїзді переміг мюнхенську «Баварію» (2:1), а потім на домашньому стадіоні зіграв внічию (2:2).

Нагадаємо, перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 між лондонським «Арсеналом» та паризьким «Парі Сен-Жермен» відбувся 29 квітня на стадіоні «Емірейтс» у Лондоні. 

У цьому матчі «Арсенал», за який виступає український захисник Олександр Зінченко, поступився «ПСЖ» з рахунком 0:1.

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Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Інтер ФК Барселона

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