Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Смерть Папи Римського: заплановані на 26 квітня матчі чемпіонату Італії будуть перенесені

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Смерть Папи Римського: заплановані на 26 квітня матчі чемпіонату Італії будуть перенесені
Папа Римський помер у понеділок, 21 квітня, на 89-му році життя

26 квітня мали відбутися матчі Серії А «Комо» – «Дженоа», «Інтер» – «Рома» і «Лаціо» – «Парма»

Матчі 34-го туру чемпіонату Італії з футболу, заплановані на суботу, 26 квітня, будуть перенесені на пізніший термін через жалобу за Папою Римським. Як інформує «Главком», про це повідомив міністр у справах цивільного захисту та морської політики Італії Нелло Музумечі.

Папа Римський Франциск помер у понеділок, 21 квітня, на 89-му році життя. Після його смерті в Італії оголосили п'ятиденну жалобу.

Міністр у відповідь на запитання, чи буде призупинено футбольний чемпіонат та інші спортивні змагання на час жалоби, оголосив, що «суботні матчі скасовано». 

26 квітня мали відбутися матчі Серії А «Комо» – «Дженоа», «Інтер» – «Рома» і «Лаціо» – «Парма».

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер на 89 році життя вранці 21 квітня. Причиною смерті Франциска став інсульт та серцева недостатність. Глава католицької церкви, який правив 12 років, страждав на різні недуги. Останньою хворів на двобічну пневмонію.

Після смерті Папи Римського кардинали з усього світу збираються у Сикстинській капелі для проведення конклаву – таємного голосування, яке визначить нового понтифіка. У голосуванні беруть участь лише кардинали віком до 80 років. Традиційно, новим Папою стає один із кардиналів, хоча технічно будь-який католик може бути обраний.

Як відомо, похорон Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня, о 10:00. Святу Месу очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, декан Колегії кардиналів.

Головний церемоніймейстер Папських літургійних богослужінь архиєпископ Дієґо Равеллі повідомив про, що у середу, 23 квітня, труна з тілом Папи Франциска буде перенесена з каплиці «Дому святої Марти» до базиліки Святого Петра.

Після короткої молитви, яку очолить кардинал-камерленг Кевін Фаррелл, процесія пройде через площу Святої Марти та Римських первомучеників, через арку під дзвіницею на площу Святого Петра, з якої до базиліки через центральний вхід. При головному престолі кардинал-камерленг очолить літургію слова, після якої можна буде віддати шану покійному.

Після Євхаристійного богослужіння та звершення обрядів останнього напуття, труна буде перевезена для поховання у Папську базиліку Санта Марія Маджоре.

Раніше повідомлялося, що похорон Папи Римського має відбутись за спрощеною процедурою, випливає з оновленої версії документа «Порядок похорону римського понтифіка» (Ordo Exsequiarum Romani Pontificis). Уточнюється, що його затверджено самим Папою у листопаді 2024 року.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що відвідає похорон Папи Римського Франциска в Римі.

Теги: Папа Римский Серія А НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ay Yola – це російський гурт з Башкортостану, РФ, який був заснований у 2024 році
Дружина голкіпера «Шахтаря» різко розкритикувала українців, які слухають пісню «Homay»
11 квiтня, 19:31
В УАФ вже мають обриси нового формату другого за рангом турніру країни
На Кубок України з футболу чекають революційні нововведення, – джерело
4 квiтня, 12:11
Поворознюк заявив, що не розуміє жіночого футболу
Жіноча збірна України засудила слова Поворознюка про футбол та «красивих дівчат»
3 квiтня, 14:07
Путін помер, метро у Києві закривають. Як жартували українці у День дурня
Путін помер, метро у Києві закривають. Як жартували українці у День дурня
1 квiтня, 12:37
Річард Чемберлен народився 31 березня 1934 року в Лос-Анджелесі
Помер відомий американський актор Річард Чемберлен
30 березня, 19:53
«Атлетіко» здобув перемогу над «Реалом» в основний час (1:0), але поступився в серії пенальті (2:4)
УЄФА розслідує поведінку гравців «Реала» після матчу з «Атлетіко»
27 березня, 21:56
Україна втратила шанси на здобуття путівки до фінального турніру Євро-2025 (U-17)
Юнацька збірна України грою із Словаччиною завершить виступ у відборі Євро-2025 (U-17)
25 березня, 13:14
Двоє ексвисокопоставлених чиновників Мін'юсту США заявили, що слідчі не знайшли ознак насильницької смерті
Експрокурорку США, яка розслідувала російські злочини, знайдено мертвою: всі деталі
24 березня, 18:02
Раїса Деркач показує свою фотографію у молоді роки
100-річна лучанка розповіла, як чоловік під дулом танка змусив її одружитися
23 березня, 19:12

Новини

Журналісти назвали найбільш високооплачуваних спортсменів в історії
Журналісти назвали найбільш високооплачуваних спортсменів в історії
Комітет арбітрів УАФ прокоментував незарахований гол «Шахтаря» в матчі з «Колосом»
Комітет арбітрів УАФ прокоментував незарахований гол «Шахтаря» в матчі з «Колосом»
Смерть Папи Римського: заплановані на 26 квітня матчі чемпіонату Італії будуть перенесені
Смерть Папи Римського: заплановані на 26 квітня матчі чемпіонату Італії будуть перенесені
Кубок України: Усик дав прогноз на гру «Полісся» – «Шахтар»
Кубок України: Усик дав прогноз на гру «Полісся» – «Шахтар»
Забарний увійшов до символічної збірної 33 туру Чемпіонату Англії
Забарний увійшов до символічної збірної 33 туру Чемпіонату Англії
Прокляття «Авелліно». Як смерть Папи Римського пов'язана з італійським футбольним клубом
Прокляття «Авелліно». Як смерть Папи Римського пов'язана з італійським футбольним клубом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 квітня: ситуація на фронті
75K
«Біс попутав». 66-річна солістка «Лісапетного батальйону» пожалкувала про ботокс
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 квітня 2025
34K
Німецький дипломат спрогнозував, як зміниться допомога Україні при новому канцлері
28K
Ватикан оприлюднив заповіт Папи Франциска
22K
Міноборони анонсувало нові функції Резерв+

Новини

Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
Вчора, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua