Смерть Папи Римського: заплановані на 26 квітня матчі чемпіонату Італії будуть перенесені

Папа Римський помер у понеділок, 21 квітня, на 89-му році життя

26 квітня мали відбутися матчі Серії А «Комо» – «Дженоа», «Інтер» – «Рома» і «Лаціо» – «Парма»

Матчі 34-го туру чемпіонату Італії з футболу, заплановані на суботу, 26 квітня, будуть перенесені на пізніший термін через жалобу за Папою Римським. Як інформує «Главком», про це повідомив міністр у справах цивільного захисту та морської політики Італії Нелло Музумечі.

Папа Римський Франциск помер у понеділок, 21 квітня, на 89-му році життя. Після його смерті в Італії оголосили п'ятиденну жалобу.

Міністр у відповідь на запитання, чи буде призупинено футбольний чемпіонат та інші спортивні змагання на час жалоби, оголосив, що «суботні матчі скасовано».

26 квітня мали відбутися матчі Серії А «Комо» – «Дженоа», «Інтер» – «Рома» і «Лаціо» – «Парма».

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер на 89 році життя вранці 21 квітня. Причиною смерті Франциска став інсульт та серцева недостатність. Глава католицької церкви, який правив 12 років, страждав на різні недуги. Останньою хворів на двобічну пневмонію.

Після смерті Папи Римського кардинали з усього світу збираються у Сикстинській капелі для проведення конклаву – таємного голосування, яке визначить нового понтифіка. У голосуванні беруть участь лише кардинали віком до 80 років. Традиційно, новим Папою стає один із кардиналів, хоча технічно будь-який католик може бути обраний.

Як відомо, похорон Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня, о 10:00. Святу Месу очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, декан Колегії кардиналів.

Головний церемоніймейстер Папських літургійних богослужінь архиєпископ Дієґо Равеллі повідомив про, що у середу, 23 квітня, труна з тілом Папи Франциска буде перенесена з каплиці «Дому святої Марти» до базиліки Святого Петра.

Після короткої молитви, яку очолить кардинал-камерленг Кевін Фаррелл, процесія пройде через площу Святої Марти та Римських первомучеників, через арку під дзвіницею на площу Святого Петра, з якої до базиліки через центральний вхід. При головному престолі кардинал-камерленг очолить літургію слова, після якої можна буде віддати шану покійному.

Після Євхаристійного богослужіння та звершення обрядів останнього напуття, труна буде перевезена для поховання у Папську базиліку Санта Марія Маджоре.

Раніше повідомлялося, що похорон Папи Римського має відбутись за спрощеною процедурою, випливає з оновленої версії документа «Порядок похорону римського понтифіка» (Ordo Exsequiarum Romani Pontificis). Уточнюється, що його затверджено самим Папою у листопаді 2024 року.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що відвідає похорон Папи Римського Франциска в Римі.