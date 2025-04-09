США в ООН звернулися до Росії через удар по Кривому Рогу

Дороті Ші: Ми закликаємо Росію та Україну виконувати взяті на себе зобов’язання

Посол США при ООН Дороті Ші зазначила, що російські атаки на міста України та страти військовополонених можуть серйозно підірвати перемир’я

Сполучені Штати заявили, що не допустять ведення нечесних переговорів про завершення війни в Україні чи порушення домовленостей щодо перемир’я. Про це заявила посол США при ООН Дороті Ші під час засідання Ради Безпеки ООН, інформує «Главком».

У своєму виступі вона висловила співчуття родинам загиблих внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу, зазначивши, що атака була здійснена за допомогою балістичної ракети з касетною бойовою частиною.

Посол також нагадала, що США виступили з ініціативою повного припинення бойових дій між Україною та Росією. Україна підтримала цю пропозицію, тоді як Росія висунула обмежене перемир’я, яке стосувалося лише енергетичної інфраструктури та ситуації в Чорному морі. Українська сторона погодилась і на такий формат.

Як наголосила Дороті Ші, досягнення миру можливе лише за умови, що обидві країни – як Україна, так і Росія – чітко дотримуватимуться зобов’язань, узгоджених під час переговорів у Ер-Ріяді.

«Ми закликаємо Росію та Україну виконувати взяті на себе зобов’язання. Увесь світ спостерігає. Ми закликаємо обидві сторони до стриманості й до того, щоб довести щирість своїх намірів щодо миру. Особливо звертаємось до Російської Федерації – удари, подібні до атаки на Кривий Ріг, а також страти полонених можуть серйозно підірвати мирні зусилля та всі пов’язані з ними переговори», – наголосила дипломатка.

Нагадаємо, що у Кривому Розі після ракетної атаки 4 квітня зросла кількість загиблих до 20 людей. 6 квітня у лікарні помер 57-річний чоловік.

Атака по Кривому Рогу 4 квітня стала найбільшою за кількістю загиблих дітей внаслідок одного удару. Таку заяву зробила Моніторингова місія ООН з прав людини.

Зокрема, духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс жорстко висловився щодо атаки на Кривий Ріг 4 квітня. Він засудив терор Росії й закликав світ підтримати Україну.

До слова, російська армія 4 квітня вдарила по Кривому Рогу балістичною ракетою, внаслідок чого загинуло 20 людей та постраждало понад 80. Збройні Сили України не залишили це без відповіді. Відповідне відео показав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує «Главком».

Також 8 квітня, Кривий Ріг прощався з наймолодшою жертвою російського удару – Тимофієм Цвітко. Хлопчику навіки три роки і девʼять місяців.