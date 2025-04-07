У Кривому Розі на дитячому майданчику відбулася панахида за жертвами російської атаки

Люди принесли на місце ворожого удару квіти та дитячі іграшки

Унаслідок російської атаки загинуло 20 людей, з них дев'ятеро – діти

У Кривому Розі сьогодні, 7 квітня, на дитячому майданчику священники відслужили панахиду за загиблими внаслідок ракетної атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Свої. Кривий ріг».

Люди продовжують приносити туди квіти, а також дитячі іграшки. Унаслідок російської атаки загинуло 20 людей, з них дев'ятеро – діти. Наймолодшому малюку було три роки, найстаршому – 17. У лікарнях залишаються 33 постраждалих від удару, 18 із них у тяжкому стані.

Військовий ставить квіти на місце російського удару фото: «Свої. Кривий Ріг»

З 7 до 9 квітня у Кривому Розі оголошено жалобу за загиблими внаслідок удару РФ 4 квітня.

Нагадаємо, російська армія вдарила по місту ракетою. Внаслідок російських терористичних атак 4 квітня постраждали 74 людини – від тримісячної дитини до людей похилого віку.

Атака по Кривому Рогу стала найбільшою за кількістю загиблих дітей внаслідок одного удару. Таку заяву зробила Моніторингова місія ООН з прав людини.

Зокрема, духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс жорстко висловився щодо атаки на Кривий Ріг 4 квітня. Він засудив терор Росії й закликав світ підтримати Україну.