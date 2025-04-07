У Кривому Розі на дитячому майданчику відбулася панахида за жертвами російської атаки
Унаслідок російської атаки загинуло 20 людей, з них дев'ятеро – діти
У Кривому Розі сьогодні, 7 квітня, на дитячому майданчику священники відслужили панахиду за загиблими внаслідок ракетної атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Свої. Кривий ріг».
Люди продовжують приносити туди квіти, а також дитячі іграшки. Унаслідок російської атаки загинуло 20 людей, з них дев'ятеро – діти. Наймолодшому малюку було три роки, найстаршому – 17. У лікарнях залишаються 33 постраждалих від удару, 18 із них у тяжкому стані.
З 7 до 9 квітня у Кривому Розі оголошено жалобу за загиблими внаслідок удару РФ 4 квітня.
Нагадаємо, російська армія вдарила по місту ракетою. Внаслідок російських терористичних атак 4 квітня постраждали 74 людини – від тримісячної дитини до людей похилого віку.
Атака по Кривому Рогу стала найбільшою за кількістю загиблих дітей внаслідок одного удару. Таку заяву зробила Моніторингова місія ООН з прав людини.
Зокрема, духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс жорстко висловився щодо атаки на Кривий Ріг 4 квітня. Він засудив терор Росії й закликав світ підтримати Україну.
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