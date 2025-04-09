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Іноземні дипломати вшанували памʼять загиблих дітей у Кривому Розі (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Іноземні дипломати вшанували памʼять загиблих дітей у Кривому Розі (фото)
Атака 4 квітня стала найбільшою за кількістю загиблих дітей внаслідок одного удару
фото: mfa.gov.ua/МЗС України

Унаслідок атаки по Кривому Рогу загинуло девʼятеро дітей та 11 дорослих

32 глави та представники дипломатичних місій разом з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою відвідали дитячий майданчик по якому Росія 4 квітня вдарила ракетою. Дипломати вшанували памʼять загиблих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

За словами Сибіги, після того, як Росія вбила дев'ятьох дітей касетним ударом по Кривому Рогу, він запропонував іноземним послам в Україні особисто відвідати місце воєнного злочину.

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Дипломати поспілкувалися з родичами загиблих
фото: mfa.gov.ua/МЗС України

«Важливо, щоб іноземні дипломати побачили наслідки злочинного терору Росії на власні очі. Ми працюємо з нашими партнерами над тим, щоб надати Кривому Рогу додаткову підтримку», – додав він.

Нагадаємо, у Кривому Розі після ракетної атаки кількість відомо про 20 загиблих. 6 квітня у лікарні помер 57-річний чоловік. 

Атака по Кривому Рогу 4 квітня стала найбільшою за кількістю загиблих дітей внаслідок одного удару. Таку заяву зробила Моніторингова місія ООН з прав людини.

До слова, духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс жорстко висловився щодо атаки на Кривий Ріг 4 квітня. Він засудив терор Росії й закликав світ підтримати Україну.

Як відомо, 7 квітня на дитячому майданчику священники відслужили панахиду за загиблими внаслідок ракетної атаки.

Раніше Сполучені Штати заявили, що не допустять ведення нечесних переговорів про завершення війни в Україні чи порушення домовленостей щодо перемир’я.

У своєму виступі посол США при ООН Дороті Ші висловила співчуття родинам загиблих внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу, зазначивши, що атака була здійснена за допомогою балістичної ракети з касетною бойовою частиною.

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Теги: Андрій Сибіга МЗС Кривий Ріг

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