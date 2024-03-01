Суд випустив експрезидента Української асоціації футболу Андрія Павелка з СІЗО

Екскерівник Української асоціації футболу Андрій Павелко перебував під арештом у Львові понад пів року

Раніше суд першої інстанції вирішив продовжити арешт Павелка до 16 березня

Львівський апеляційний суд скасував рішення про продовження арешту для експрезидента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка у справі про розкрадання коштів. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

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Раніше суд першої інстанції вирішив продовжити арешт до 16 березня, але адвокати Павелка оскаржили це рішення.

«29 лютого колегія суддів Львівського апеляційного суду, розглянувши апеляційну скаргу адвоката Павелка, скасувала рішення суду першої інстанції. Попри заперечення прокурора, який наполягав на необхідності тримання під вартою, скасовано ухвалу про продовження арешту. Новий запобіжний захід не обрано», – розповів співрозмовник видання.

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Наразі триває ознайомлення підозрюваних зі справою, тож оскарження нинішнього рішення суду на цьому етапі неможливе. Водночас інший підозрюваний у справі Юрій Запісоцький свою апеляцію програв і залишається під вартою.

Нагадаємо, у 2018 році програма «Схеми» провела розслідування, за результатами якого журналісти запідозрили УАФ та її президента Андрія Павелка у корупції через завод із виготовлення штучних полів. Згодом ексочільник Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко потрапив за ґрати.

Зокрема, екскерівник Української асоціації футболу Андрій Павелко перебував під арештом у Львові понад пів року. Захист неодноразово наголошував на незаконності його утримання за ґратами, апелюючи, серед іншого, до норм Кримінально-процесуального кодексу, які не передбачають такої жорсткої міри запобіжного захисту у разі інкримінування особі економічного злочину. Крім того, як розповів адвокат Андрія Павелка Сергій Бойко у коментарі «Главкому», його підзахисному майже три місяці не надавали для ознайомлення матеріалів справи.

Як повідомлялося, новим очільником Української асоціації футболу (УАФ) став колишній капітан і тренер збірної Андрій Шевченко. Його обрали на позачерговому XXVI Конгресі УАФ – офіційна процедура була формальністю, адже Шевченко виступив єдиним кандидатом, не маючи конкурентів.