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Син Андрія Шевченка хоче отримати громадянство України – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Син Андрія Шевченка хоче отримати громадянство України – ЗМІ
Андрій Шевченко та його син Крістіан Шевченко
фото з відкритих джерел

У майбутньому Крістіан, ймовірно, гратиме за збірну України

Крістіан Шевченко, син президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка, має намір стати громадянином України. Він вже подав відповідні документи на отримання українського громадянства, повідомляє Sport.ua.

Крістіан Шевченко народився в Лондоні у 2006 році. Починав свою кар'єру в академії Челсі. Влітку 2023 року він перейшов до складу Вотфорда, з яким підписав контракт на два роки. Зараз Крістіан грає за команду U-18. Діє на позиції центрального нападника.

Відзнається, що син легенди збірної України ще не визначився, за яку національну команду планує виступати. Крістіан має вибір між Україною, США та Англією. Подача документів для отримання українського громадянства лише свідчить про бажання сина Шеви грати за «синьо-жовтих».

Нагадаємо, Андрій Шевченко очолив Українську асоціацію футболу.

Останнім місцем роботи Шевченка був тренерський досвід у Дженоа. Перед тим він працював зі збірною України, з якою дійшов до чвертьфіналу на Євро-2020. Андрій виграв «Золотий м'яч»-2004, а також має звання Героя України. У травні 2022 року став першим амбасадором проєкту «United24», який спрямований на акумулювання допомоги Україні.

17 листопада 2022 року Андрій Шевченко був обраний віцепрезидентом НОК України, проте наступного ж дня написав заяву про вихід зі складу цієї організації через обрання туди проросійських депутатів Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса. З вересня 2023-го є позаштатним радником Президента України.

Стало відомо, хто став суперником України у Лізі націй.

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Теги: навколофутбол громадянство звання героя документи Андрій Шевченко

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