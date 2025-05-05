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Працюють за їжу? КНДР відправила до Росії 15 тис. трудових мігрантів – WSJ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Працюють за їжу? КНДР відправила до Росії 15 тис. трудових мігрантів – WSJ
До Росії їдуть робітники з КНДР, які готові працювати за низьку зарплату по 12 годин на добу
фото: Sputnik via Reuters

Чимало з корейців приїхали до Росії за студентськими візами

Північна Корея відправила до Росії приблизно 15 тис. трудових мігрантів через нестачу робочої сили у РФ. Як передає «Главком», про це пише Wall Street Journal, із посиланням на розвідку Південної Кореї.

Як стверджує видання, зараз Росія переживає нестачу робочої сили, яка викликана низькою народжуваністю, великим втратами у війні проти України та виїздом великої кількості громадян за кордон.

Тому до Росії їдуть робітники з КНДР, які готові працювати за низьку зарплату по 12 годин на добу.

За даними південнокорейської розвідки, Пхеньян відправив до РФ приблизно 15 тис. трудових мігрантів. Чимало з них в'їхали до Росії за студентськими візами.

Наразі працівники з Північної Кореї здебільшого зосереджені на Далекому Сході РФ. Там сподіваюся, що незабаром до країни прибудуть іще більше північнокорейських робітників, які працюватимуть у великих містах РФ.

Нагадаємо, 26 квітня Росія заявила про нібито повне витіснення українських сил із Курської області. Того ж дня вона вперше офіційно визнала участь північнокорейських військ у війні проти України. Представниця МЗС Росії Марія Захарова запевнила, що «Росія ніколи не забуде друзів з КНДР».

Міноборони РФ вперше показало відео корейців, які воюють проти України.

Після цих заяв Кремля у Пхеньяні також вирішили не залишатися осторонь. 28 квітня Північна Корея офіційно підтвердила відправлення своїх військових для підтримки Росії.

Згодом Кім Чен Ин назвав «героями» корейців, які воювали за РФ, і дав обіцянку.

Водночас Державний департамент США заявив, що «стурбований» безпосередньою участю Північної Кореї у війні Росії проти України і наголосив, що розгортання військової присутності Пхеньяна має бути припинено. 

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Теги: Південна Корея росія мігранти трудові мігранти

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