Ердоган заявив про вікно можливостей для миру

Ердоган бачить «вікно можливостей» для миру та пропонує Туреччину як майданчик для переговорів між Україною та Росією

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про «вікно можливостей» для досягнення миру між Україною та Росією та запропонував Туреччину як майданчик для проведення переговорів. Про це йшлося під час його телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, пише «Главком» з посиланням на повідомлення адміністрації турецького лідера.

«У ході розмови президент Ердоган сказав президенту Росії Путіну, що його заява щодо продовження мирних переговорів між Росією та Україною в Стамбулі з того місця, де вони зупинилися, була сприйнята схвально, і що Туреччина готова прийняти переговори, які приведуть до постійного врегулювання», – йдеться у повідомленні.

Ердоган наголосив, що «відкрилося вікно можливостей для досягнення миру, і що всебічне припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів».

Під час розмови також обговорювалися питання двосторонніх відносин між Туреччиною та Росією, а також регіональні та глобальні питання.

Нагадаємо, росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Це хороший знак. Так відреагував президент України Володимир Зеленський на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна провести переговори.

Як відомо, у ніч на 11 травня противник атакував Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

До слова, вчора Путін виступив зі зверненням. Промову він почав звинувачувати Україну у порушенні перемир'я. За його словами, Росія неодноразово виступала за ініціативу припинення вогню, але Київ порушував мораторій на удари по енергетичних об'єктах, не дотримувалось і Великодне перемир'я.

Диктатор заявив, що за ці три дня перемир'я було здійснено 5 цілеспрямованих спроб нападу на російський державний кордон.