Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путінські делегати покликали українців на переговори (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Путінські делегати покликали українців на переговори (відео)
Мединський вийшов з заявою про зустріч делегацій
скриншот з відео

Росіяни очікують українських делегатів 16 травня вранці

Очільник російської делегації Володимир Мединський заявив, що вони чекатимуть українську сторону на перемовинах у п'ятницю, 16 травня, передає «Главком».

Про це він сказав за підсумками зустрічі з главою турецького МЗС Хаканом Фіданом. Відповідне відео поширили росЗМІ.

Зазначається, що російські делегати чекатимуть українських представників 16 травня о 10:00. 

Серед іншого, помічник російського диктатора Путіна розповів, що делегація РФ провела з главою МЗС Туреччини Фіданом «дуже плідну зустріч».

Мединський також відзначив, що російські представники «готові до роботи» з українською стороною.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін точно не поїде на переговори України та РФ у Туреччині. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський».

Згодом стало відомо, що українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолить міністр оборони Рустем Умєров. Як зазначив президент, переговори все ж відбудуться з «поваги до Трампа та Ердогана». Завдання перемовин – досягти перших кроків для припинення війни.

За словами Зеленського, йому, голові СБУ Василю Малюку і начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову в Стамбулі «нічого робити». В української делегації буде мандат для переговорів про припинення вогню.

Як відомо, за день до перемовин Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп. Водночас Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня, на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно».

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

До слова, провідні європейські дипломати звинуватили диктатора Володимира Путіна в підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни.

Читайте також:

Теги: переговори Стамбул росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європейські лідери прибули до Києва на знак солідарності з Україною
Пришвидшений вступ України до ЄС зараз в інтересах самої Європи
10 травня, 17:04
Володимир Зеленський заявив, що підписання «угоди про надра» – перший результат його розмови з Дональдом Трампом у Ватикані
Подарунок для Трампа. Що не так з угодою про надра? ТЕМА ТИЖНЯ
1 травня, 21:35
Запорізька атомна станція не виробляє енергію з моменту окупації у 2022 році
Кому перейде Запорізька АЕС? Чи спрацює план американців інтерв’ю
14 травня, 14:30
Раніше Росія участі північнокорейців у війні не визнавала, лише казала про «посилення співпраці» з КНДР
Росія офіційно визнала участь військових КНДР у війні проти України
26 квiтня, 15:57
У Саранську було уражено завод оптоволоконних систем
Росію масовано атакували дрони. Центр протидії дезінформації назвав цілі
7 травня, 09:08
Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться 10 травня
ЗСУ ліквідували чемпіона світу з пауерліфтингу
6 травня, 20:59
Caesar – французька 155-мм самохідна артилерійська установка
Франція обслуговуватиме передані Україні Caesar за рахунок заморожених активів РФ
10 травня, 10:34
Пожежа на базі Нур-Хан у Равалпінді у Пакистані
Загострення між Індією та Пакистаном, заклики до миру в Україні: головне за ніч
10 травня, 06:37
Зустріч Зеленського та Ердогана у Анкарі: про що говорять лідери
Зустріч Зеленського та Ердогана у Анкарі: про що говорять лідери
Вчора, 15:28

Політика

Путінські делегати покликали українців на переговори (відео)
Путінські делегати покликали українців на переговори (відео)
Кремль почав готувати росіян до провалу переговорів у Стамбулі. Медіа отримали методички
Кремль почав готувати росіян до провалу переговорів у Стамбулі. Медіа отримали методички
У Стамбулі завершилась зустріч глави МЗС Туреччини та російської делегації
У Стамбулі завершилась зустріч глави МЗС Туреччини та російської делегації
Путін має особисто брати участь у мирних переговорах – Рубіо
Путін має особисто брати участь у мирних переговорах – Рубіо
Норвегія повідомила, коли Україна отримає усі обіцяні F-16
Норвегія повідомила, коли Україна отримає усі обіцяні F-16
Експерт-міжнародник пояснив, чому українцям не треба сподіватися на Китай у мирних переговорах
Експерт-міжнародник пояснив, чому українцям не треба сподіватися на Китай у мирних переговорах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Путін не повторив помилку Порошенка
220K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 травня: ситуація на фронті
94K
На війні загинув колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 травня 2025
33K
ISW: Перед переговорами в Стамбулі Кремль повторив основні вимоги
29K
Напередодні перемовин у Стамбулі Путін провів нараду із силовиками та дипломатами

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:40
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
Вчора, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua